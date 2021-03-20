港超聯　晉峰乘勝追擊冠忠南區

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（21日）上演3場賽事，其中頭場上仗取得球會史上港超首勝的晉峰，下午3時假深水埗運動場，對陣陷入4連敗低谷的冠忠南區。（on.cc東網周日下午3時直播）

開季至今晉峰進行了11場港超聯比賽，直至上仗對愉園終於打開勝利之門，總教練何信賢坦言這3分相當難得，大讚陣中球員已成長不少，尤其在防守上減少了犯錯，只是進攻上過於拘謹，組織不夠流暢，導致入肉攻勢欠奉。惟「何sir」卻對目前傷兵問題，感到擔心及無奈：「艾拔簡勞停賽，卡爾特納同費利浦薩傷緊，仲要再睇情況，今場隨時要起用華人中堅組合，之前都未試過，相對會容易啲犯錯，目標拎到1分。」

中場茹子楠補時階段博得12碼，成為球隊贏波功臣，他表示汲取了對標準流浪的經驗後，上仗不斷提醒自己未到最後一刻，比數仍有機會改變，終於迎來收穫。「茹子」對球隊上仗表現感到滿意，認為球隊奪得首勝後，目前士氣及信心大增，接下來面對冠忠南區希望能做到教練部署，無論結果贏或輸，仍可堅持球隊踢法。

經遭遇4連敗的冠忠南區，賽前僅領先積分榜榜尾的晉峰1分，極需要一場勝仗重拾球隊信心。上場早早落後的情況下，最終以1比2不敵理文，主教練列文認為球隊下半場的表現正面，惟對早段的失誤感失望：「我哋入局太慢，已經連續兩場都係咁，呢個情況係球隊需要去正視。」列文透露個別球員狀態接近「Top弗」，今場有足夠人腳應付搶分大戰：「我哋絕對唔會低估任何對手，希望呢場波可以扭轉球隊走勢。」

主力門將謝德謙上仗領紅被逐，今場只能作壁上觀，意味年輕門將蔡子濤有望擔正，繼「菁英盃」之後再倒戈面對舊主，他坦言沒想到自己再於聯賽上陣的機會來得如此之快，但強調自己一直有準備去面對挑戰。蔡子濤認為晉峰球員普遍更年輕，今場冠忠南區必須踢得更聰明，希望能以經驗取勝。

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：