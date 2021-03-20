專欄輪住嚟　榜首大戰引證港超產業雛形

已有一段時間沒有在《專欄輪住嚟》和大家見面。周五(19日)傑志對東方龍獅的榜首大戰，緊張精彩，雙方各射入了一個靚入球，平分春色。賽後很想和大家分享一下感受。

自新冠肺炎爆發以來，一波又一波的疫情，令各港超聯球隊經歷了個幾兩個球季。兩支區隊和富力R&F先後退出，令港超聯僅餘8隊競逐，不少球圈中人都擔心，球市會進一步衰退，甚至再次陷入冰河時期。但傑志會方堅信，環境愈是艱難，就愈要做好本份，加上球隊是衞冕冠軍，將要出戰亞冠盃分組賽，更要表現出誠意，展現出雄心壯志，才對得住支持者，所以傑志一直努力做好增強實力的工作。

傑志今季班費本來跟上季差不多，但獲確認亞冠分組賽資格後，隨巴爾拿和丹恩奴域的加盟而上調，加上中心的擴建工程，盡量節流之同時亦要積極開源。因應對手實力而彈性調整票價，以及按次收費直播兩個安排，迄今仍有不少批評聲音，「120蚊飛點會賣得晒？」、「畀錢睇直播有冇搞錯？」等等留言，不時在球隊和我的facebook出現。但球隊一直堅守信念，用成績和表現來作出回應，在港超積分榜排頭，以及聯賽唯一不敗，這些都對得住每位買飛入場，以及畀錢睇直播的支持者。

當然一隻手拍不響，剛戰遇上同樣充滿抱負、有自己一套信念的東方龍獅，這場「榜首大戰」未到下午6時買飛人龍便排到界限街；120元的門票(特惠票50元)在開賽前1小時已售罄，3,101人入場令久未露面的旺角場紅旗隨風飄起；按次收費直播售出破紀錄的1,078個通行碼，足以應付一場直播的開支。這些現象證明傑志希望球迷一同支持球會的運作，用者自付的營運理念方向正確，同時長遠更希望傑志作為一個本地港超聯的產業，可以有更大的發展空間！

當然傑志上下都不會滿足於3,101和1,078，我們將會繼續努力，向更高的目標進發。

傑志會長

伍健