港超聯　理文主場撲擊標準流浪

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（21日）尾場，理文下午5時半在「地頭」將軍澳運動場，迎擊上仗逼和傑志、狀態不俗的標準流浪。（on.cc東網周日下午5時30分直播）

理文今仗主場鬥標準流浪，比起早前對愉園一役久攻不下，理文上場靠李康廉及基華尼頓的入球，以2比1擊敗冠忠南區重回勝軌，進攻表現明顯改善，主教練陳曉明對此倍感欣慰：「上場咁快入到波，球員信心係大番好多，因為知道有啲進攻模式係可以繼續用。」理文傷兵情況有緩和，早前傷出的徐宏傑於上仗復出，另一傷兵談樂軒近日亦復操。球迷最期待的畫面，當然是見到新加盟的洛迪古斯上陣，陳曉明認為此子對本地足球文化不陌生，融入球隊的進度理想，惟比賽狀態仍有待提高。

闊別賽場超過1年的洛迪古斯，上場被列入後備名單，可惜最終未有機會披甲，他表示對重返綠茵場非常期待，並直言自己有能力幫助理文取得佳績。這位前港超神射手，亦講到今次重返本地頂級聯賽的感受：「好開心可以番到黎踢波，因為香港已經係我第二個家；之前有同晉峰跟操，就算番到西班牙都有繼續訓練；依家最緊要係靠比賽，重拾番自己狀態同信心。」

標準流浪繼贏晉峰後，上仗再和傑志力證球隊實力。教練賴嘉輝指理文是一支強隊，擅長短傳配合，會作出相應部署，目標是從對手身上搶分。奧利斯上場表現出色，惟「賴Sir」強調他並非坐穩正選，李溢晉、盧兆崎等亦有實力競爭。這名征戰過波蘭超的烏克蘭門將，早前已被註冊為「超援」，而流浪現時尚有外援位，賴嘉輝透露會視乎首循環成績判斷是否再增兵：「假如真係有力挑戰前列，我哋一定會考慮，但因為要隔離又要適應，要搵一定搵本身已經熟悉香港足球嘅外援。」

連續3場正選的黃駿軒，亦劍指在舊東家身上取得分數：「隊波能力有目共睹，任何強隊對我哋都唔易攞分，甚至有權攞你3分。」上仗他夥拍鍾昇霖組成中場，阻截對手不少進攻，「大軒」稱雖然華人體型較外援輸蝕，但希望藉更多走動彌補和對手之間的差距。

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