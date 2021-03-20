港超聯　天水圍飛馬愉園鬥搶攻

周日（21日）3場「中銀人壽香港超級聯賽」，頭場之一天水圍飛馬下午3時於元朗大球場迎戰愉園。今戰是飛馬相隔120天後再次主場出擊，坐擁地利之下絕對不容失威；「快活谷」去役不敵晉峰被破7戰不敗金身，今戰定盼望搶分重拾信心。

賽前第4的天水圍飛馬，相隔3個月再在主場出擊，主教練郭嘉諾呼籲元朗區球迷入場：「元朗、天水圍嘅球迷都期待我哋返嚟，尤其嚟緊連續3場主場，希望多啲球迷支持飛馬。」

對手愉園陣中有很多球員曾在港青與「嘉諾Sir」合作過，包括朱偉鈞、黎培基等，他欣賞他們近年的進步，並強調今季的「快活谷」絕對不比其他強隊遜色，惟「嘉諾Sir」發現到，愉園防守雖強，但攻力欠奉，故飛馬今場會採取主動，務求盡早領先。他又高度評價米基爾、查理史葛和林衍廷，指要特別提防他們。陣容上，雖然山度士仍未康復，但外援緊絀下，他今場很大機會負傷應戰，而胡晉銘、劉學銘則因傷上陣成疑。

愉園上仗1球不敵晉峰，聯賽首嘗落敗滋味，主教練鮑家耀對球隊表現感不滿，惟希望球員能盡快振作，集中精神應付接下來的硬仗：「上場傳波質素差，令到攻勢成日斷纜，由守轉攻速度慢，今場絕對需要改善，但我對佢哋好有信心。」

對手天水圍飛馬暫時排在聯賽前列，「鮑Sir」認為對方實力強勁，加上今仗作客出戰，必定相當「惡啃」，會先以1分為目標。「獵豹」羅拔奧度受傷患困擾，復賽後已缺陣了3場比賽，「鮑Sir」坦言這名尼日利亞前鋒對球隊十分重要，能夠進一步提升球隊反擊速度，希望他能趕及傷愈復出。