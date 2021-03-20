女足　龍門框一高一矮　兩場聯賽焗住踢唔成

有場，齊腳，球證都有埋，你以為咁樣就開得波？非也！原定周六（20日）晚喺青衣東北公園進行嘅兩場「賽馬會女子甲組足球聯賽」，傑志對愉園同大聯盟足球學院對沙田，竟然因為場地內兩邊龍門框高度不一而被迫腰斬，無不令球員、球迷同埋球圈人士感相當無奈！

本來周六（20日）就係停擺近4個月嘅「賽馬會女子足球聯賽」復賽之日，點知竟然因為呢個摸不着頭腦嘅原因，令兩場賽事被迫擇日再賽。事緣頭場傑志女子隊對愉園女子隊，雙方球員經已換晒衫、着晒鞋，連擲毫、影隊照等賽前儀式都做埋，但就喺球證鳴笛開波之前，傑志門將梁蔚雅發現己方龍門框竟然高過對面嗰邊！佢立即向球證報告。

據在場觀眾轉述，就咁用肉眼睇其實都發現龍門高度明顯有古怪。及後場監、球證、愉園主教練鮑家耀，以及康文署等等嘅工作人員分別量度龍門高度，發現兩邊龍門高度竟然足足相差一把間尺咁多！擾攘近15分鐘，球證與雙方球員溝通後宣布賽事腰斬，連同尾場大聯盟足球學院對沙田嘅比賽都要擇日再戰，令4隊球員感相當無奈。最終傑志同愉園善用場地進行咗一場約30分鐘的友賽。

據悉，青衣東北公園球場早前曾重鋪草地，懷疑因為康文署架設兩邊龍門框嘅標準不一，而引發今次荒誕事件。