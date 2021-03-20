寸王唔炒得！熱刺炒佢要賠2.8億

熱刺在歐霸盃出局後，「寸王」摩連奴立即成為被炒大熱，但係現實話畀我哋聽，件事唔係咁簡單。熱刺今次重金聘請摩連奴出山執教，年薪高達1300萬鎊，如果熱刺炒佢魷魚，就要賠償尚餘2年合約合共2600萬鎊(約2.8億港元)，寸王可以話易請難送。

英國《每日郵報》及《電訊報》報道，歐霸盃出局令熱刺失去其中一個取得來季歐聯資格機會，既然冇咗歐霸盃就只有還原基本步，爭取英超前4，睇番聯賽榜，熱刺暫以45分排第8，落後第4嘅車路士6分，最後10周賽事不容有失。

熱刺唔炒摩連奴嘅另一關鍵係4月舉行嘅英聯盃決賽，只要擊敗曼城捧盃，摩佬就會成為熱刺打破多年錦標荒嘅功臣，可以繼續執教。

但如果又冇前4又捧唔到英聯盃，熱刺仲有咩辦法？就係仿傚當年普捷天奴下台嘅方法，以帶薪休假方式將摩連奴送走，此舉可避免熱刺一筆過向摩佬賠款，帶來財政負擔，然後再向RB萊比錫簽入「小寸王」拿高斯文，來季由拿高斯文重建球隊。