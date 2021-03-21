87年來首次！曼城連續3屆打入英足盃4強

周日(21日)凌晨英足盃8強大戰，曼城踢到最後6分鐘，由中場「雙核」根度簡、奇雲迪布尼各建一功，作客以2比0擊敗愛華頓，近87年以來，首次連續3屆英足盃打入4強。加上曼城喺英超、歐聯、英聯盃都有機會奪冠，4冠王美夢叫胡。

曼城上半場控制戰局，但一直未能取得入球，更加幾乎先失守，踢到44分鐘，愛華頓中堅耶利文拿迎頂角球，眼見即將入網之際，被曼城左閘辛真高護空門。

換邊之後，曼城明顯加強攻勢，其中史達寧禁區內撞射，僅被門將祖奧維珍尼亞飛身撲出。踢到84分鐘，「藍月亮」終於打破僵局，後備上陣嘅奇雲迪布尼盤球到禁區邊被踢跌，隊友拿樸迪跟進起腳射門，雖然中楣彈出，但根度簡上前補頂入網。

戰至90分鐘，曼城中場洛迪卡斯簡迪精準直傳，奇雲迪布尼單刀射成2比0，協助曼城自1934年之後，首次連續3屆英足盃打入4強，曼城對上2屆英足盃分別喺2019年奪冠，上屆4強被阿仙奴淘汰。

賽後曼城領隊哥迪奧拿表示，今場比賽非常難踢：「愛華頓表現十分專注，防守好積極，今場係近4個月踢得最艱苦嘅比賽之一，但我哋冇退縮，獲得1場難以置信嘅勝利，希望國際賽之後，各位球員可以平安歸隊。」

曼城近26場比賽贏咗25場，表現勢如破竹，佢哋今季英超已經拋離第2位曼聯14分，並打入英聯盃決賽、歐聯8強，加上依家晉身英足盃4強，有力問鼎4冠王榮譽。