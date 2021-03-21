賓施馬2射1傳　力追亨利神級紀錄

周六(20日)深夜西甲，皇馬前鋒賓施馬表現光芒四射，個人梅開二度，加上1次助攻，協助呢支「銀河艦隊」作客以3比1擊敗切爾達，取得聯賽2連勝。33歲嘅賓施馬近6場比賽都有波入，追平球員生涯最長連續入球紀錄。

皇馬開賽20分鐘就打開紀錄，卻奧斯傳畀賓施馬射入，10分鐘之後，呢對組合再次合作，卻奧斯搶到波之後，再傳畀賓施馬射成2比0。臨完上半場，切爾達由辛迪文拿頭槌頂入，追至1比2。

換邊之後，切爾達幾乎可以扳平，可惜伊亞高艾斯巴斯主射罰球中柱彈出，皇馬避過一劫，果然有後福，踢到補時，賓施馬左路快放傳中，由馬高阿辛斯奧近門射成3比1，換言之皇馬3個入球都係由賓施馬創造，如非雲尼斯奧斯祖利亞錯失空門入波機會，賓施馬今場應該有2次助攻。

賓施馬近6場比賽都取得入球，合共轟入8球，追平2016年1月創下嘅個人最長連續入波紀錄，呢位法國前鋒今季西甲已經有17球進帳，僅落後美斯同蘇亞雷斯，而且入球之中並冇12碼，「含金量」更高。

值得一提，賓施馬球員生涯已經累積入365球，僅比亨利少46球，屬於史上入波第2多嘅法國球員，以賓施馬嘅勇態，打破亨利紀錄，只係時間問題。