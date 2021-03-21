韋碧克今年第1球　白禮頓大勝紐卡素

周日(21日)凌晨英超護級大戰，白禮頓主場以3比0大勝紐卡素，贏得關鍵「6分波」，白禮頓前鋒韋碧克終於發威，射入1球，亦係呢位30歲英格蘭名將踏入2021年之後，首個入球。「韋大帝」重拾射門鞋，大大增強白禮頓護級本錢

白禮頓今場表現非常積極，一開波就搶攻，積及莫達、馬奧比先後起腳，但都無功而還。直至上半場補時，李安度杜沙特左路攞到波之後，轉身帶入中路起腳射入，為白禮頓打開紀錄。

下半場初段，紐卡素原本有機會扳平，可惜中場賴恩費沙射門擦柱而出。轉個頭，白禮頓入多1球，韋碧克喺左路個人表演，帶波入中路，遠射入網，非常精彩，亦係「韋大帝」自上年12月對錫菲聯之後，首次取得入球。

其後馬奧比接應右路傳中，凌空射入成3比0，取得聯賽2連勝，領先排尾3嘅富咸6分，兼踢少1場，護級形勢大為改善。

至於紐卡素近6場聯賽未贏過，只係領先富咸2分，雖然「喜鵲」踢少1場，但再咁失分落去，情況真係唔樂觀。