熱刺又登場　今晚開邊瓣？

星期日好熱鬧，我睇中兩場英超，醒你又點話，韋斯咸對阿仙奴，疫情下各隊賽程頻密，但韋斯咸唔同呀，一個禮拜踢一場，仲有連格入選國家隊，真係士氣高昂呀。

阿仙奴上周中踢完歐霸盃，輸畀奧林比亞高斯，好彩首回合贏得夠多，總算驚險出線, 但成班波你估唔攰咩，平手盤要韋斯咸啦。

另一關阿士東維拉對熱刺，熱刺喺歐霸盃真係曳，首回合領先2粒，最後都被踢出局, 寸王摩連奴成為被炒大熱，球隊士氣好極有限。

維拉班波得唔得，隊長基亞利殊好重要，佢近期仲未弗番，成隊波攻力麻麻，呢場要個入球細啦。

過關2x1

(日)44 韋斯咸 對 阿仙奴 韋斯咸(平手盤)

(日)63 阿士東維拉 對 熱刺 入球細(2.5球)

賠率：3.7倍

直播表

周日2:00pm 日職 浦和紅鑽 Vs 川崎前鋒

有線661、601台

周日3:30pm 韓職 水原藍翼 Vs FC首爾

無綫85台

周日8:30pm 德乙 格雷特霍夫 Vs 紐倫堡

on.cc東網

周日9:00pm 西甲 基達菲 Vs 艾爾切

Now632

周日9:30pm 英足盃 車路士 Vs 錫菲聯

無綫85台

周日11:00pm 英超 韋斯咸 Vs 阿仙奴

Now 621、611

周日11:15pm 西甲 華倫西亞 Vs CF格蘭納達

Now632

周日11:15pm 西甲 維拉利爾 Vs 卡迪斯

Now633

周一1:30am 西甲 馬德里體育會 Vs 艾拉維斯

Now 632

周一3:30am 英超 阿士東維拉 Vs 熱刺

Now 621

周一4:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 巴塞隆拿

Now632、611