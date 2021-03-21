拜仁「讓一人」　照炒史特加4蛋

周六(20日)深夜德甲，榜首拜仁慕尼黑盡顯班霸本色，即使開賽12分鐘，就有左閘艾方素戴維斯攞紅牌被逐，但並冇影響球隊整體發揮，主場4比0大勝史特加。前鋒羅拔利雲度夫斯基又上演「帽子戲法」，呢位32歲波蘭國腳今季聯賽已經有35球進帳，距離德國傳奇射手梅拿保持嘅單季德甲最多入球紀錄，只差5球。

開波12分鐘，艾方素戴維斯搶波期間，一腳踩向對手遠藤航，球證睇完VAR後，直接向呢位20歲加拿大國腳出示紅牌。雖然拜仁一早踢少1人，但對球隊毫無影響，艾方素戴維斯被逐後僅過5分鐘，就由羅拔利雲度夫斯基接應基拿比左路傳中，近門用右腳射入，跟住基拿比自己亦射入1球。

羅拔利雲度夫斯基再喺23同39分鐘，分別用頭槌及左腳入波，完成「完美帽子戲法」，亦係佢連續2場聯賽主場「戴帽」。拜仁上半場已經領先4比0，連續61場正式賽事入波，追平2013至14年哥迪奧拿執教時期，創下嘅球隊史上最長連續入波紀錄。

講到紀錄，一定要提羅拔利雲度夫斯基，佢今季德甲已經射入35球，創出個人單季聯賽最多入球紀錄。拜仁今季德甲仲有8場比賽，「羅拔佬」只要再入多5球，就可以追平1972年梅拿單季德甲入40球嘅紀錄。

至於德甲史上個人總入球，羅拔利雲度夫斯基以271球，排第2位，落後第1位梅拿94球。