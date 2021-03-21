港超聯　晉峰乘勝追擊冠忠南區

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（21日）頭場上演搶分大戰！賽前排包尾的晉峰，將會假深水埗運動場，硬撼排尾2的冠忠南區。（on.cc東網周日下午3時直播）

晉峰今仗有外援卡爾特納復出，將與黃洛、佐敦布朗及鄭璟昊鎮守後防。至於進攻方面，中場會起用茹子楠及劉君正，全力支援3箭頭的何思哲、黃偉國及羅俊仁。至於冠忠南區為了終止連敗，今仗陣容作出不少調動，正選門將蔡子濤，林樂勤擔任正選右閘。列文與川瀨浩太繼續坐陣中場，前線則精銳盡出，4大攻擊好手佐佐木周、柏度、卡希爾及夏志明將正選上陣。

雙方陣容如下：

晉峰正選：

1 林駿杰 [GK] [C]

2 黃洛

6 茹子楠

8 卡爾特納

9 黃偉國

17 何思哲

20 鄭璟昊

21 羅俊仁

22 劉君正

23 佐敦布朗

29 羅浩賢

後備：

16 何國泉 [GK]

19 龐焯熙 [GK]

5 鍾俊濠

7 林富貴

10 廖億誠

11 梁創業

15 彭軍凡

18 紀思昊

34 黃政德

77 何浚皓

83 曾仲楠

88 馬文政

冠忠南區正選：

1 蔡子濤[GK]

4 川瀨浩太

6 列文

10 柏度

11 佐佐木周 [C]

12 許宏鋒

14 夏志明

17 卡希爾

24 唐道碧

27 林樂勤

34 陳港斌

後備：

25 汪宁智 [GK]

7 史提芬彭利拿

8 劉浩霖

13 陳廣豪

18 積施利

19 史提芬

20 比圖

26 陳凱柏

-----------------------------------------------------------

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（21日）上演3場賽事，其中頭場上仗取得球會史上港超首勝的晉峰，下午3時假深水埗運動場，對陣陷入4連敗低谷的冠忠南區。（on.cc東網周日下午3時直播）

開季至今晉峰進行了11場港超聯比賽，直至上仗對愉園終於打開勝利之門，總教練何信賢坦言這3分相當難得，大讚陣中球員已成長不少，尤其在防守上減少了犯錯，只是進攻上過於拘謹，組織不夠流暢，導致入肉攻勢欠奉。惟「何sir」卻對目前傷兵問題，感到擔心及無奈：「艾拔簡勞停賽，卡爾特納同費利浦薩傷緊，仲要再睇情況，今場隨時要起用華人中堅組合，之前都未試過，相對會容易啲犯錯，目標拎到1分。」

中場茹子楠補時階段博得12碼，成為球隊贏波功臣，他表示汲取了對標準流浪的經驗後，上仗不斷提醒自己未到最後一刻，比數仍有機會改變，終於迎來收穫。「茹子」對球隊上仗表現感到滿意，認為球隊奪得首勝後，目前士氣及信心大增，接下來面對冠忠南區希望能做到教練部署，無論結果贏或輸，仍可堅持球隊踢法。

經遭遇4連敗的冠忠南區，賽前僅領先積分榜榜尾的晉峰1分，極需要一場勝仗重拾球隊信心。上場早早落後的情況下，最終以1比2不敵理文，主教練列文認為球隊下半場的表現正面，惟對早段的失誤感失望：「我哋入局太慢，已經連續兩場都係咁，呢個情況係球隊需要去正視。」列文透露個別球員狀態接近「Top弗」，今場有足夠人腳應付搶分大戰：「我哋絕對唔會低估任何對手，希望呢場波可以扭轉球隊走勢。」

主力門將謝德謙上仗領紅被逐，今場只能作壁上觀，意味年輕門將蔡子濤有望擔正，繼「菁英盃」之後再倒戈面對舊主，他坦言沒想到自己再於聯賽上陣的機會來得如此之快，但強調自己一直有準備去面對挑戰。蔡子濤認為晉峰球員普遍更年輕，今場冠忠南區必須踢得更聰明，希望能以經驗取勝。

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：