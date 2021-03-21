夏蘭特入兩球都嬲爆　怒掟波衫畀對手

周六(20日)深夜另1場德甲，艾寧夏蘭特繼續瘋狂入波，個人梅開二度，可惜隊友唔生性，最終多蒙特作客只能夠逼和護級份子科隆2比2，落後第4位法蘭克福4分，想以聯賽前4位身份參加下屆歐聯，恐怕唔容易。

開波未夠2分鐘，多蒙特就打開紀錄，艾寧夏蘭特接應長傳，力壓科隆後衞佐基美利，殺入禁區右路窄角度射入，呢位20歲挪威國腳之後仲有1次勁射，可惜擦柱出界。多蒙特未能拉開紀錄之餘，更於32分鐘被判罰12碼，科隆由安德列杜達主射入網扳平。

換邊之後，科隆透過1次快速反擊，由伊斯美積及斯勁射破網反超前2比1。多蒙特焗住搶攻，艾寧夏蘭特頭槌攻門，但又中柱唔入，踢到90分鐘，佢近門飛剷補射入網，終於為多蒙特逼和2比2。

球證吹完場後，艾寧夏蘭特非常不滿球隊失分，對手佐基美利搵佢交換波衫，佢直接除衫掟畀佐基美利，一面怒氣快步走入更衣室，冇要到對方件球衣，令到佐基美利好無奈。

事後艾寧夏蘭特亦承認今場賽果，並唔理想，但會以此作為奮鬥動力。佢今季德甲已有21球進帳，僅次於羅拔利雲度夫斯基。