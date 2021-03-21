港飛魚爭東奧尾班車　卓銘浩800自破港績達B標

「香港游泳奧運計時賽」周日（21日）假香港體育學院閉門舉行，男將卓銘浩在800米自由泳游出8分03秒41，達到東京奧運B標的同時，把個人保持的香港紀錄推前4秒35。

18歲的卓銘浩上午出戰800米自由泳狀態大勇，在一路領先的情況下，以8分03秒41輕鬆掄元，把個人在2018年雅加達亞運創下的香港紀錄（8分07秒76）推前4秒35，兼達到奧運B標，可惜與奧運A標（7分54秒31）尚有9秒1的距離，仍未鎖定東奧資格。

男、女子50米自由泳亦有港將達到奧運B標，男將何甄陶游出22秒42，時間僅比已故泳手杜敬謙保持的港績（22秒38）慢0.04秒，女將譚凱琳則游出25秒69。至於已鎖定2張東奧入場券的「混血女飛魚」何詩蓓（Siobhan），於200米自由泳以1分55秒81奪冠，時間與個人保持的港績（1分54秒98）相差0.83秒。她下午將會轉戰另一主項100米自由泳。

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