一戰定生死！狐狸惡鬥紅魔鬼

英格蘭足總盃8強「全英超對壘」重頭戲，李斯特城主場迎戰曼聯，兩隊分別排英超第3及第2位，實力旗鼓相當，加上今場一戰定生死，雙方應該都會特別謹慎。加上「紅魔鬼」曼聯近期踢法保守，近7場比賽總入球都係2球或以下，一於再追中位數2.5球嘅入球細。（周一凌晨1時開賽）

李城早前曾經陷入低潮，一度連續3場不勝，更於歐霸盃32強出局。雖然呢支「狐狸兵團」近期成績有改善，取得英超2連勝，但要留意對手只是2支護級球隊白禮頓及錫菲聯，並未受到太大考驗，不宜高估。李城今場遇上英超2哥曼聯，預料唔會冒進。

何況李城首席射手占美華迪腳風唔順，呢位34歲老將踏入下半季之後，入球數字大減，近15次上陣只入1球，「狐狸」最強破門利器失靈之下，要攻入曼聯防線並唔容易。加上佢哋有頂級鋼門卡柏斯舒米高把關，即使磨到互射12碼都有着數，令球隊進攻意志加倍薄弱。

曼聯「大傷鋒」火力受損

曼聯近期出現「大傷鋒」，3位前鋒拉舒福特、卡雲尼、安東尼馬迪爾輪流受傷，導致入球能力大減，近7場僅入5球，幸好防守出色，期間只失1球，並有3場打和0比0。雖然拉舒福特早前已經復出，但仍未恢復最佳狀態，不宜高估。

同埋紅魔鬼剛於上周中歐霸盃16強次回合作客同AC米蘭激戰，最終小勝1比0，球員體力消耗大，今場又要匆匆作客，體能上難免比較輸蝕，應該會放慢比賽節奏，以免後勁不繼而輸波，捧入球細最穩陣。Mic少

曼聯近7場賽事總入球統計

7次2球或以下 100%