港超聯　山度士奠勝！天水圍飛馬主場報捷

天水圍飛馬周日（21日）在「中銀人壽香港超級聯賽」賽場，坐鎮主場元朗大球場迎戰愉園。最終飛馬早段靠山度士建功領先，並保持勝局至完場，以1比0輕取客軍，全取3分。

天水圍飛馬上次主場出擊，已經是在去年11月21日，相隔120天再次在元朗擺下擂台，令比賽吸引1,680名觀眾入場，打氣聲響遍「大陂頭」。

甫開賽飛馬即搶攻，7分鐘黎格爾接應山度士斜傳再傳中，伏兵尾柱的羅曉聰施頂高出。其後飛馬山度士一度接應達施華傳中將皮球送入網窩，惜被判越位在先食詐胡。不過這位巴西「超級外援」，17分鐘便把握屠俊翹接應射門甩手的機會，為球隊先開紀錄兼射入個人今季第2球。

捱打的客軍3分鐘後迎來黃金機會，朱偉鈞右路長驅直進形式單刀，起腳之際竟然跣腳，皮球被今場擔正的陸平中沒收。28分鐘，愉園憑簡嘉亨接應隊友後傳勁射地波，再告偏離球門。飛馬領先後轉趨保守，曾靠羅振庭39分鐘右路「腳趾尾」拉弓攻門，惟掠門而過。飛馬半場保持1球領先優勢。

換邊後初段天水圍飛馬重掌戰局，但古安奴和山度士的連環角球攻勢皆無功而還。落後的「快活谷」其後換入艾迪比帝和袁世傑加強攻力，而飛馬的達施華則因傷退下火線，要由孫銘謙入替。

61分鐘法比奧壓入禁區疑被黃浩然勾跌，惟裁判未有表示。後備上陣的孫銘謙2分鐘後，差一點就能造就黎格爾射空門，但後者伸到盡都未能觸碰到皮球。客軍為求扳平反壓對手，米基爾73分鐘左路罰球射門直接彎過人牆，皮球僅越門而過。

客軍末段全軍壓境，87分鐘潘沛軒開出角球，黃浩然亂軍中起腳被守衞阻擋。天水圍飛馬最終保持領先優勢至完場，鎖定1比0勝局，全取3分。鳴笛完場後，愉園左閘林衍廷因向球證投訴過激領紅被逐。

愉園主教練鮑家耀對球證當日的裁決感相當不滿：「（錯判）梗係多啦！佢唔止對我哋一隊係咁，其他賽事我哋都睇過。」他又特別點名主裁判羅碧芝，指其未能跟到球賽節奏：「吹男仔嘅賽事佢根本冇咁嘅體能，所以求足總真係唔好再派佢嚟，佢去吹女子聯賽算啦。」

談回球賽，「鮑Sir」稱球隊在失球後壓制對手進攻，惟許多機會未能把握，對最後未能追成平手感「唔抵」。愉園今場輸波後，以4分排在積分榜尾二，鮑家耀否認兩連敗對球隊造成打擊，皆因季初方針是讓年輕球員上陣，但直至3和強隊後外界對愉園增加期望。對於球隊連續3場無斬獲，「鮑Sir」指出前線的把握力欠奉是原因之一，又透露首席射手羅拔奧度剛傷愈，下仗有望復出。

天水圍飛馬主教練郭嘉諾對1比0勝局感滿意：「愉園對強隊成日都和到波，我哋入唔到第2球就要做好防守。8日3賽我哋暫時未踢到啲好漂亮嘅足球住，但呢3分非常之緊要。」他交代達施華半場時已經受傷，他堅持易邊後繼續比賽，不過之後都難忍痛楚被換落場，「郭Sir」指他換出之際眼泛淚光，會讓他餘下幾日休息，希望能趕及周三（24日）對傑志的比賽。

「郭Sir」又盛讚一眾本地球員表現出色：「方栢倫、謝朗軒、羅曉聰，仲有黎格爾都係我覺得進步好好嘅球員，甚至係今日擔任隊長嘅法比奧，雖然40幾歲仲係咁好表現。」他更透露球隊會有額外獎金獎賞給特別好表現的球員。

被問到球證今場的判決，郭嘉諾未有評論太多，僅謂：「有啲決定慢少少，一個犯規如果嗰刻冇吹到，嗰3至4秒可能會引致一個受傷，我哋球員一路進步，希望球證都有進步。」

至於今場打足全場的方栢倫就認為，3分助球隊繼續保持在前列位置，猶如一支強心針，讓球隊應付未來對傑志和理文的硬仗。