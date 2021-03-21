港超聯　12碼1球險勝南區　晉峰聯賽2連勝

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（21日）下午爆發榜下游搶分大戰，晉峰將於深水埗運動場主場迎戰冠忠南區。2隊上半場互無紀錄，下半場晉峰憑卡爾特納的12碼一箭定江山，最終這支港超聯新丁以1比0險勝南區，全取3分，更取得聯賽2連勝。

晉峰上仗打開勝利之門，開賽初段積極進攻，8分鐘出現第一腳射門，黃偉國左路斬中，前鋒何思哲回後，可惜劉君正禁區外射門不中目標。21分鐘，晉峰前線再次製造混亂，可惜黃偉國及何思哲的射門無法威脅南區大門。冠忠南區之後站穩陣腳，32分鐘柏度接應卡希爾直線，左腳射門中楣彈出，上半場2隊互交白卷。

下半場初段晉峰先有何思哲接應鄭璟昊界外球，禁區內順勢轉身抽射，被門將蔡子濤接實。之後再有羅俊仁右路斬中，可惜黃偉國的頭槌被唐道碧成功護空門。冠忠南區下半場換入史提芬彭利拿後，攻勢愈見入肉。57分鐘，柏度右路傳中，「肥彭」尾柱頭槌無人看管下頂斜。南區攻勢浪接浪，63分鐘夏志明右路傳入禁區，柏度射門高出。4分鐘後，南區後場踢上前，夏志明左路快放，推入大位後起腳再次高出，「肥彭」之後主射的罰球同樣無功而還。

晉峰下半場大部分時間捱打下，在78分鐘卻率先打開紀錄，茹子楠禁區內被林樂勤剷跌，球證直指12碼，卡爾特納操刀破網，晉峰領先1比0。補時階段，晉峰仍有入球機會，可惜茹子楠的半單刀，以及黃偉國的頭槌皆無法擴大比數，最終晉峰以1球擊敗冠忠南區，取得聯賽2連勝，暫時升上第6位。

晉峰今仗雖然獲勝，惟賽後入球功臣卡爾特納卻認為球場風勢太大，令球隊未能踢出自身風格，但對最後仍能全取3分感到高興，相信球隊下場能夠延續好表現，與傑志抗衡。

冠忠南區以1球不敵晉峰，賽後主教練列文坦言對賽果感到不滿，認為球隊整場控制大局，更製造多次射門機會，可惜球員未能把握。

對於下半場被判罰的12碼，列文表示自己看得不太清楚：「我其實嗰陣都企得好遠，所以睇唔清楚，但今季已經出現咗好多球12碼，我哋都冇嘢可以做到。」

球隊目前正經歷5連敗，列文認為球季仍相當漫長，球員將會繼續保持努力訓練，下場希望可以有好的表現。