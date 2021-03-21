港超聯　沙普夫失12碼　理文遭標準流浪逼和

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（21日）壓軸賽事，坐鎮將軍澳運動場的理文，一度派出新加盟的洛迪古斯助拳，可惜在沙普夫下半場主射12碼宴客的情況下，最終被有奧利斯把關的標準流浪逼和0比0，雙方各得1分。

上仗靠開局「閃電戰」擊敗對手的理文，今場乘主場之勢，比賽早段採取主動，試圖重施故技，4分鐘，沙普夫傳入中路，顏樂楓禁區頂順勢遠射，被奧利斯一抱入懷。6分鐘，輪到標準流浪發起攻勢，林嘉緯右路開出短罰球，盧均宜禁區外第一時間起腳射高。11分鐘，標準流浪發起反擊，林學曦交出直線，亞加斯圖起腳太慢，被及時回防的曾錦濤解圍。理文站穩立場後，開始掌握控球權，對標準流浪形成圍攻之勢，20分鐘，理文金承龍開出角球，徐宏傑高高躍起頂高。1分鐘後，「承龍大哥」再接再厲傳給禁區頂的李康廉，後者控定皮球起腳，被奧利斯撲出。39分鐘，顏樂楓長傳入禁區，金承龍接應門前起左腳施射，但過不了今場繼續有出色發揮的奧利斯。雙方半場互無紀錄。

換邊後，理文換入新加盟的前鋒洛迪古斯加強攻勢。55分鐘，徐宏傑右路落底傳中，洛迪古斯人堆中起腳勁射，被奧利斯神勇救出。74分鐘，理文西班牙前鋒再發威，殺入禁區被標準流浪守將法蘭度侵犯，為理文博得12碼機會，可惜操刀的沙普夫射中門楣宴客，未能把握打開紀錄的良機。其後再有多次頭鎚攻門機會的洛迪古斯，屢次與入球失之交臂。88分鐘，全軍壓上的理文再獲黃金機會，後備入替的鄭兆均右路交出極具威脅的傳中，惟尾柱接應的基華尼頓一射高出。補時階段，標準流浪一度獲得反擊機會，可惜亞加斯圖的射門未能命中目標。最終雙方打成0比0，理文錯失拉近與榜首分差的機會。

理文今場再次出現久攻不下的情況，為了取得入球，下半場換入洛迪古斯、鄭兆均及中村祐人等攻擊手，甚至讓荷西安祖客串前鋒，但都無功而還，理文主教練陳曉明認為球隊已盡力去打破僵局，奈何對手的防守非常嚴密：「今日我哋創造出很多進攻機會，當然對手防守好嚴密，尤其是下半場陣型縮得好後；但呢啲係要解決嘅問題。」陳曉明表示深明「贏點數唔代表贏比賽」的道理，直言理文今場已經踢得很有「球味」，希望日後在比賽內容和成績上都能兼顧。

繼上仗逼和衞冕聯賽的傑志，今場標準流浪再展示頑強鬥志，守和強敵理文，近3場保持不敗，後防主力盧均宜認為球隊今仗成功複製上場的出色防守表現之餘，進攻上亦有改善：「今場波比起傑志嗰場，有番啲攻勢係做得唔錯；傷咗基蘭馬之後，（防守）高波方面係有啲影響，臨尾我哋嘅鬥心同集中度鬥好高，成功補救番，呢樣嘢我哋做幾好。」連續兩場逼和勁敵，「均宜」認為是時候將球隊目標提高，但強調進攻依然是球隊需要改善的環節：「唔單止防守，我哋都要去進攻，今場幾次用波或者製造攻勢，都做得唔錯，始終受壓得比較多，進攻方面要再改善。」他認為亞加斯圖和新加盟的陳肇均，都需要時間與球隊磨合，尤其覺得後者對球隊會有很大幫助，期待他早日回復最佳狀態。