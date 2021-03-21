港超聯　愉園見負　「鮑Sir」炮轟球證判決

周日（21日）在元朗大球場上演的港超聯賽事，主隊天水圍飛馬憑山度士的入球，以1比0擊敗客軍愉園。賽事中愉園職、球員，曾屢因不服主裁判羅碧芝的判決而投訴，愉園主教練鮑家耀賽後更猛烈抨擊這位國際女球證。

今場天水圍飛馬對愉園的港超賽事，香港唯一國際女球證羅碧芝擔任主裁判，惟賽事進行期間其多個判決備受爭議，包括下半場飛馬球員明顯將球踢出界，卻判飛馬獲界外球；末段潘沛軒進攻被侵犯，旁證搖旗示意飛馬球員犯規，主裁判卻在至少5秒後才察覺並「吹雞」，各項裁決均惹來愉園後備席職、球員相當不滿，其中主教練鮑家耀激烈投訴被罰黃牌，賽後左閘林衍廷更因怒罵羅碧芝而被「直紅」趕離場。

賽後愉園主帥「鮑Sir」被問到球證今場的執法尺度時，一度炮轟主球證羅碧芝：「（錯判）梗係多啦！唔止一場，對我哋好多場都係咁，就算我哋冇賽事，其他賽事都係。」他強調自己並非「睇小」女性，但批評羅的體能不能應付男子賽事的節奏，並謂：「求足總真係唔好再派啲女子球證嚟啦，佢去吹女子聯賽算啦。」

另一邊廂，天水圍飛馬主帥郭嘉諾則未就球證判決評論太多，僅謂：「有啲決定慢少少，一個犯規如果嗰刻冇吹到，嗰3至4秒可能會引致一個受傷。我哋球員一路進步，希望球證都有進步。」