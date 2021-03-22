曼聯輪換出事　作客不敗斷纜英足盃出局

曼聯領隊蘇斯克查日前表示「盃賽唔及聯賽重要」，周一(22日)凌晨英足盃8強即刻出事。曼聯收起般奴費南迪斯、勞基梳爾等主力下，作客1比3不敵李斯特城，本土賽事連續30場不敗金身慘被打破。主隊李斯特城就39年來首度躋身英足盃4強。

曼聯喺歐霸盃晉級後，今場正選收起般奴費南迪斯等球星，改用雲迪碧克出任鑽石型中場前點，不過球隊演出就受到極大影響，24分鐘更有費特洛迪古斯超級大意回傳交失，被伊恩拿祖截到輕鬆射入，曼聯38分鐘由格連活特禁區內起腳追成1比1。

下半場李斯特城繼續展示高效進攻，52分鐘泰利文斯中場狂推一輪，去到禁區頂割草式轟入死角，曼聯落後下即換入般奴費南迪斯救亡，但攻唔入之餘，78分鐘再被伊恩拿祖接應罰球窄位頂入，帶領李斯特城贏3比1晉級。

「紅魔鬼」對上一次喺本土賽事作客輸波，已經數到去2020年1月作客利物浦，之後14個月合30場本土作客比賽都保持不敗，估唔到今場終被打破金身。蘇斯克查賽後表示：「球員踢唔出水準係可以理解，連場大戰同作客旅程令球員出現疲態，上星期四作客AC米蘭踢到殘晒，但如果球隊要取得成功，就要處理好呢個問題，呢個亦係球隊朝住嘅方向。」李斯特城領隊羅渣士今場第100次執教「狐狸」，立即帶領球隊自81/82球季後首次殺入4強。