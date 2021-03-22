繼續0失球　車路士英足盃4強大戰曼城

車路士自杜曹上任後嘅不敗強勢延續，周日(21日)主場以2比0擊敗錫菲聯，順利殺入英足盃4強，唔單係杜曹執教14場波連續不敗，亦係連續第7場比賽不失球。英足盃4強周一(22日)凌晨抽籤，結果出現冠軍前哨戰，車路士將會決戰曼城爭逐決賽資格，另一邊李斯特城就會同修咸頓交鋒。

車路士今場對住弱旅錫菲聯控制戰局，全場控球率有67%，後防線受到壓力唔大，雖然進攻亦乎見好銳利，但勝在把握力強，24分鐘靠對手羅活擺烏龍先開紀錄；錫菲聯上半場有幾次攻勢，但面對車路士防守都搵唔到食，去到補時階段再被薛耶治反擊入波，車仔最後贏2比0晉級。

杜曹上任教車仔14場波，有12場係保持不失球，最近7場不失球，更追平2005年嘅第2長嘅連續不失球會紀錄，車路士紀錄係1905年創造嘅連續9場比賽不失球，杜曹絕對有機會挑戰。車路士近5年第4次殺入英足盃4強，將會同大熱門曼城爭奪決賽資格，李斯特城就會同修咸頓交鋒，兩場準決賽都係喺溫布萊球場上演，賽期係下個月17日同18日。