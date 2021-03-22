球迷奇遇記！阿仙奴落後3球神奇追和

周一(22日)凌晨英超「倫敦打吡」上演球迷奇遇記，阿仙奴作客韋斯咸早段表現差勁，半個鐘頭多啲就落後0比3之下，最終竟然神奇連追3球搶番1分，不過喺聯賽榜就兩敗俱傷，韋斯咸未能把握機會追貼前4位，而阿仙奴就只係微升1級上第9位。

阿仙奴今場作客韋斯咸，比賽早段踢到無厘神氣，一直畀韋斯咸壓住嚟打，近況大勇嘅連格15分鐘射入世界波先開紀錄，2分鐘後韋斯咸快開罰球，由查洛保雲射入近柱領先2球，去到32分鐘韋斯咸再由湯馬士蘇錫克門前撞入領先到3比0。「兵工廠」輸到大大鑊先至醒覺，球隊開始加強進攻力度，拿卡錫迪38分鐘射門省中湯馬士蘇錫克入波，但半場仍落後1比3。

換邊後阿仙奴表現判若兩隊，瘋狂圍攻韋斯咸搞到主隊風聲鶴唳，61分鐘哥林張伯斯右路傳中，奇治戴臣情急之下擺烏龍，亦係佢連續第2場聯賽「擺老烏」。韋斯咸尾段反擊頗具威脅，米查利安東尼奧曾近門射中柱，大難不死嘅阿仙奴82分鐘由拿卡錫迪接近尼高拉斯比比傳中頂入，神奇追和搶番1分。

呢場係今季英超第3次出現落後3球下追和嘅場面，包括車路士3比3逼和西布朗，以及韋斯咸3比3逼和熱刺。阿仙奴領隊阿迪達賽後表示，對球隊一場比賽內出現兩種差天共地表現感到憂心，認為球隊早段表現不能接受。