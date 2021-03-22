力挫安賽龍！李梓嘉奪全英冠軍即獲球王祝賀

充滿爭議聲的今屆全英羽毛球賽周日落幕，被譽為「李宗偉接班人」的22歲當今馬來西亞「一哥」李梓嘉，粉碎了丹麥名將安賽龍的衞冕夢，奪走今屆男單冠軍，贏得生涯首個重量級桂冠，「拿督」李宗偉賽後即在社交網讚揚及恭賀李梓嘉，將失落4年的全英冠軍帶回「家」。

即使被視為「李宗偉接班人」，但李梓嘉過去沒有特別好成績，2020年全英賽四強僅負安賽龍，已經是不俗的表現，本周在全英賽不停帶來驚喜，8強淘汰復出的日本名將桃田賢斗，決賽則迎來上屆盟主安賽龍，二人激戰了1小時14分鐘打足三局，首兩局都要打到「刁時」決勝，最終李梓嘉以30比29、20比22及21比9獲勝，為馬來西亞自2017年李宗偉之後再贏得全英男單寶座。

已退役的馬國「球王」李宗偉昔日在全英賽四度封王，最後一次就在2017年，沒想到四年後其接班人成功登頂，不少球迷直言：「李宗偉後繼有人了！」而李宗偉對於這位師弟封王亦相當興奮，在社交網即時送上祝賀：「恭喜梓嘉🎉今晚比賽打出了自己的節奏，再接再厲！#原來看球比打球緊張啊」。

今屆全英賽因受到新冠肺炎疫情影響，多個國家地區包括中國及香港都沒有派隊參賽，而印尼隊更因為與一名確診者同機的關係被迫退賽，繼續引起印尼隊不滿，甚至希望以外交手段尋求解決。

至於女單冠軍則由日本的奧原希望以21比12及21比16直落兩局擊敗泰國的李美妙，六年來第二次奪走全英后冠。同時，日本隊亦贏得男女雙及混雙冠軍，豐收而回。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！