C朗獲頒GOAT770戰衣　祖記輸波贈「㷫」

周日(21日)深夜意甲爆大冷，班霸祖雲達斯主場0比1不敵護級份子賓尼雲圖，爆出15倍超冷客勝。開波前祖記球星C朗獲頒「GOAT770」紀念球衣，讚揚佢職業生涯入770球，但比賽卻反高潮，C朗慘食詐胡，祖雲達斯最後仲輸埋，令呢位葡萄牙國腳非常掃興。

C朗上輪意甲對卡利亞里，大演帽子戲法，職業生涯入球累計達770球，正式打破巴西球王比利嘅入球紀錄，所以會方今場特別頒發「GOAT770」紀念球衣畀佢，其中GOAT有史上最佳嘅意思。

不過，C朗今場腳頭無靈，包括右路窄角度起腳，貼柱出界，佢仲有1次凌空射入，卻被判越位在先，入波無效。此外，賓尼雲圖後衞丹科朗曾於禁區內疑似犯手球，但球證睇完VAR之後，拒絕判12碼，祖記又空歡喜一場。

祖雲達斯連接失機之後，踢到69分鐘就出事，丹尼路雷斯喺禁區內被對手艾度科加治搶走腳下球，後者第一時間射入，賓尼雲圖就憑呢個入球，以1比0擊敗祖雲達斯，爆出15倍客勝，亦係呢支新升班球隊近12場聯賽首次獲勝。

至於祖雲達斯聯賽主場7連勝斷纜，已經落後榜首國際米蘭10分，恐怕今季爭標無望，難怪盛傳祖記有意邀請阿里基回巢，取代派路嘅帥位。

另外，AC米蘭由伊巴謙莫域、巴謙戴亞斯、查漢奴古各入1球，作客以3比2擊敗費倫天拿，繼續排第2位。AC米蘭今季聯賽作客已經贏咗12球，追平球隊史上單季頂級聯賽最多作客勝仗紀錄。