邊個話佢回塘？美斯成今年5大聯賽創造之王

周一(22日)凌晨西甲，巴塞隆拿作客以6比1大勝皇家蘇斯達，球王美斯射入2球及1次助攻，呢位33歲阿根廷國腳踏入2021年後，表現大爆發，踢12場西甲，射入16球及7助攻，合共創造23個入球，成為今年歐洲5大聯賽創造最多入波嘅球員。今場亦係美斯第768場為巴塞上陣，正式超越沙維，成為球隊史上上陣次數最多嘅球員。

兩隊都係西甲前列球隊，但估唔到今場形勢卻一面倒，巴塞上半場由基沙文同達斯各建一功，領先2球。換邊後，巴塞攻勢更加凌厲，達斯再入1球，奧士文尼迪比利亦建功，加上美斯梅開二度，皇家蘇斯達只能靠巴倫尼特斯亞破蛋。

美斯上年夏天因為鬧離隊一事，季初表現大受影響，更被指無心戀戰，甚至已經回塘。不過，美斯始終係當今球王，愈戰愈勇，今季西甲已經有23球進帳，排射手榜第1位。值得留意，其中16球係今年射入，加上7次助攻，換言之，佢踏入2021年後，總共創造23個聯賽入球，多過拜仁慕尼黑神鋒羅拔利雲度夫斯基3球，「羅拔仔」今年德甲入18球及2次助攻

此外，加盟巴塞之後一直表現備受批評嘅基沙文亦全面回勇，佢今季各項賽事合共攻入14球及11次助攻，今場更以入波慶祝自己30歲生日。

值得一提，巴塞20歲右閘達斯今場梅開二度，助攻力極強，難怪被球迷封為「新丹尼爾」。巴塞現時落後榜首馬德里體育會4分，仍然有爭標希望。