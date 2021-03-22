壽星公威廉斯捧走生涯第23冠　超越卓林普

「金左手」威廉斯在WST Pro桌球系列賽，以6勝1負的戰績奪冠，贏得生涯第23個排名賽冠軍，超越當今世界「一哥」在累積職業冠軍排名榜上跳升第五位，為自己46歲壽辰送上賀禮。

WST Pro系列賽是職業桌球壇今季全新的排名賽，通過前兩個階段的比拼後，威廉斯與卓林普、冰咸、卡特等8位球躋身決賽階段，再以單循環賽制，每場依然採用3局2勝制，決出最終盟主。

威廉斯連贏六場，包括2比0擊敗卓林普，唯一在最後一場不敵冰咸，但無改他奪標的事實，這是他繼2018年奪得世界公開賽後，近3年來首個排名賽錦標，也是1989年後首位捧走排名賽冠軍的最年長球手，袋走31500英鎊獎金。

這位前世界第一的威爾斯名將賽後坦言：「奪冠真是難以置信，這是一份很好的生日禮物。」不過，剛度過自己46歲生日的威廉斯對於下月的世錦賽未感抱太大期望：「坦白講，我可以在一場比賽中擊敗任何人，但這種狀態要保持17日，我真是不太肯定，但一定會全力而戰。」

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