7場創造7球 「連球王」唔好再返曼聯啦

周日(21日)深夜英超，韋斯咸雖然領先3球之下，被阿仙奴逼和3比3，但都無損連格鋒芒，呢位28歲中場今年1月被曼聯外借去韋斯咸之後，表現脫胎換骨，踢7場英超創造7球，包括今場射入1球及1次助攻，好多球迷都認為連格已經搵到自己最佳舞台，網民亦紛紛吹奏，為佢改為圖，希望連格唔好重返曼聯，以免浪費天賦本錢。

連格之前效力曼聯，曾經試過超過1年時間未能喺英超入波或助攻，因而被球迷寸係「零格」，曼聯球迷紛紛要求會方踢走佢。

曼聯順應民意將連格外借去韋斯咸，同前紅魔主帥莫耶斯合作，佢喺「莫天才」麾下獲得重生，7次英超上陣射入5球及2次助攻，等於佢過去2季為曼聯喺英超入球總數，而且仲獲得英格蘭國家隊重召，證明係曼聯領隊蘇斯克查唔識用連格，並非佢能力問題。

事實上，近年唔少球員離開曼聯後，都獲得重生，包括盧卡古、阿歷斯山齊士、艾舒利楊格、基斯史摩寧，連格亦成為其中一員，可見一直都係紅魔鬼耽誤咗佢哋。

由於曼聯進攻中場位置，般奴費南迪斯屬於必然正選，保羅普巴亦可以勝任，即使連格現時表現大勇，但相信佢下季返回曼聯，都難以同呢位2位球星爭正選，隨時又打回原形。

如果連格想保持現有表現，永久離開曼聯係唯一出路，希望韋斯咸今夏可以籌夠錢買斷連格，一旦永久轉會，對於韋斯咸、連格，以至曼聯都有好處。