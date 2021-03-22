尼馬復出！PSG贏波升上榜首

周一(22日)凌晨法甲大戰，巴黎聖日耳門(PSG)展現王者霸氣，作客以4比2擊敗爭標勁敵里昂，升上榜首，大大提升捧盃機會。PSG球星尼馬養傷超過1個月之後，今場終於復出，可以話係好事成雙。

巴黎聖日耳門今場反客為主，開賽15分鐘就由基利安麥巴比射入打開紀錄，跟住中場丹尼路佩尼拿建功，上半場領先2球。

PSG得勢不饒人，下半場開賽7分鐘內，分別由迪馬利亞、基利安麥巴比入波，迅速拋離至4比0。其中基利安麥巴比獲得球員生涯第100個法甲入球，呢位22歲法國國腳只係用咗142場就達到百球大關，效率驚人，而且仲有35次助攻。

踢到70分鐘，基利安麥巴比喺1次爭搶之中受傷倒地，雖然傷勢輕微，但教練普捷天奴為安全着想，用尼馬入替基利安麥巴比，亦係尼馬缺陣1個多月之後，首次披甲，PSG有埋呢位巴西前鋒，對於爭奪法甲及歐聯錦標大有幫助。

至於里昂雖然由施利文尼、哥尼特各入1球，追至2比4，但都無阻PSG全取3分。由於同日里爾主場1比2不敵尼姆，PSG追至同里爾同分，並憑較多淨得球，升上榜首，里昂落後3分排第3位。