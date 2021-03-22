江旻憓積極進修　9月讀中大法律博士

Yu在今日17:21傳送 江旻憓接受《駿步人生》專訪，暢談劍尖上的正能量。（相片由香港賽馬會提供）

新冠肺炎疫情下的一年，充滿着各種未知和挑戰，以往為港爭光的運動員整整一年沒比賽，又如何適應這種新常態？香港重劍1姐江旻憓就選擇積極進修，增值自己。這位劍擊高材生最近接受香港賽馬會刊物《駿步人生》訪問時透露，今年9月將會攻讀香港中文大學法律博士課程，她寄語年輕人「要對世界抱有好奇心，放膽挑戰。」

27歲的江旻憓（Vivian）於2019年登上世界排名第一位，創出香港劍擊最佳成績，這位「微笑劍后」賽場之外更是一位高材生，擁有美國史丹福大學國際關係學位及中國人民大學法律碩士學位。她在訪問中談到近況，表示今年9月將開展香港中文大學的法律博士課程（J.D.），積極裝備自己，日後希望加入聯合國工作。她寄語年輕人要保持好奇心：「就算未找到目標也不要緊，最重要是對世界抱有好奇心，放膽挑戰，當你找到感興趣的目標時，就要奮力邁進。」

疫情這段「空窗期」不單沒有令Vivian放棄理想，更令她反思運動員的本份和責任，「我們平時只顧努力練習為港爭光，但當沒有了比賽，運動員就是不是一種『冇用』的職業？」早前她參加一個小學生「Zoom 陸運會」後得到啟發，一班「小運動員」為她加油，更使她重燃鬥志。Vivian認為，運動員的價值不僅在於成績，她希望透過運動向大家傳遞快樂和正能量。

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