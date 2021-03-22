現役第5人　蘇亞雷斯入球500+

周一(22日)凌晨西甲，榜首馬德里體育會主場以1比0小勝艾拉維斯，領先第2位巴塞隆4分。蘇亞雷斯射入全場唯一入球，亦係呢位34歲烏拉圭國腳職業生涯第500球，成為第5位入波「500+」嘅現役球員。

今場踢到54分鐘出現歷史性一刻，馬體會後衞捷比亞右路傳中，蘇亞雷斯衝頂入網，取得今季西甲第19個入球，僅次於入23球嘅射手榜一哥美斯，同時亦係「哨牙蘇」球員生涯第500球。

蘇亞雷斯出道後第1個入球係2005年9月10日為國民隊射入，合共為呢支烏拉圭勁旅入咗12球。佢之後去荷蘭搵食，為格羅寧根入15球，為阿積士入111球。

「哨牙蘇」轉投利物浦，射入82球，至於效力巴塞隆拿期間，更加轟入198球，蘇亞雷斯至今為馬體會射入19球，加上為烏拉圭國家隊入63球，合共剛好500球。

現役球員之中，只有4人入波多過蘇亞雷斯，分別係C朗(770球)、美斯(732球)、伊巴謙莫域(546球)、羅拔利雲度夫斯基(516球)。

值得一提，馬體會今場可以贏波，亦要多得門將奧比歷喺86分鐘救出12碼。