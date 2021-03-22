梅州再重聚！楊正光：Vas努力適應緊

季前隨着富力R&F突然退出港超聯，而一度各散東西的主教練楊正光、球員伊高沙托尼和勞烈斯（Vas），「兜咗一個圈」後終在梅州客家重聚。再次投效梅州客家的楊正光表示，自已一完成隔離向球會報到後，便立即想約「伊高」和Vas在一隊操練後見面。

「『伊高』見慣世面，佢適應一啲都冇問題，只係一見到佢第一句就話好攰，哈！哈！話喺度嘅訓練量甘好多。仲話佢太太因為有咗BB，所以早排返咗巴西先，要遲啲先可以見面喇。」現任梅州客家U21主教練的楊正光表示。

至於勞烈斯，楊正光則謂很開心見到該名防守球員，在操練中非常賣力，他謂：「『曹總』（即梅州客家總經理曹陽）喺決定簽Vas之前，曾經問咗我好多關於佢嘅嘢，我有講晒Vas嘅強項同不足嘅地方。嚟到啲教練都有同我講吓Vaz嘅進度，各有唔同意見，但全部都讚佢好勤力，好有鬥心，早兩日我見到『曹總』都有落球場捉住Vaz嚟練，希望佢快啲完全適應，佢已經好努力喇。」梅州客家上周六（20日）與另一中甲球隊黑龍江拍跳，Vas獲安排出任正選，上陣60分鐘，表現不俗。

那麼今次重返梅州，跟2016年時分別大嗎？「分別好大呀！球會規模大咗好多，個基地又大又靚又新，仲有一間學校，設施好齊全。我適應冇問題呀，環境好咗好多，基地出面都比之前旺咗好多，有香港人老闆嘅茶餐廳，放假搵嘢食有多個選擇。」「光仔」表示唯一未完全適應的，就是十分掛念老婆和一對仔女，每日都會抽時間視像交談，以解相思之苦。