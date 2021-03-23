【有片】伊巴復出記者會 提到一人即爆喊

世界盃外圍賽歐洲區賽事今個星期展開，瑞典周五(26日)凌晨將喺B組主場迎戰格魯吉亞，焦點人物當然係退役5年後回歸嘅伊巴謙莫域。呢位39歲「戰神」周二(23日)出席賽前記者會，大談佢復出嘅目標同原因，期間講到佢細仔對佢復出國家隊嘅反應，呢位戰士突然感觸落淚，喊到唔可以即刻回答記者問題，展露極罕見嘅鐵漢柔情。

伊巴謙莫域喺2016年歐國盃決賽周後退休，雖然依家已經39歲，但今季喺意甲仍然有頂尖水平演出，今個月中正式復出重返瑞典國家隊。時隔接近5年後，伊巴謙莫域再次代表瑞典出席賽前記者會，有記者問佢屋企人點睇佢復出，伊巴謙莫域就回應：「呢條唔係好問題...我出發嗰陣Vincent(細仔)喊得好緊要，不過佢依家OK。」呢位前鋒隨即按摩眼部忍住眼淚，當記者想再追問，伊巴謙莫域就做出暫停手勢，示意畀時間佢回復平靜，但佢雙眼已經充滿淚水，相當感觸。

對於今次復出國家隊，伊巴謙莫域表明唔係玩玩下：「我入選國家隊唔係因為我嘅名氣，而係因為我值得喺度，我希望可以參與同為國家作出貢獻，想將自己嘅經驗傳畀隊友。我應承過領隊我會係重要嘅一員，但依家我要喺球場上證明畀大家睇。復出國家隊唔係單係為參賽，而係要拎到好成績，我依家講咗好多，但如果最後冇成績交出，一切都係冇意思。」

伊巴謙莫域表示科斯貝治主動將10號波衫讓出，但佢將會改著11號波衫：「我問阿歷山大伊沙克可唔可以將11號衫讓畀我，佢話OK，而且佢6、7年後一樣可以拎番(11號球衣)。科斯貝治都主動讓件10號，但我決定拒絕，瑞典要進入新時代，科斯貝治係10號理想人選，況且咩球衣號碼其實都唔係咁重要。」瑞典嚟緊會連對格魯吉亞同科索沃兩場世盃外，之後再有一場對愛沙尼亞嘅熱身賽，而伊巴謙莫域最大目標係今夏嘅歐國盃決賽周。