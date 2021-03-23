蘇黎世保險3人籃賽　協恩秘密特訓延續神話

一眾學界籃球勁旅經歷長達1年的比賽「空窗期」後，將於4月2日展開的「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」再度聚首，爭奪冠軍殊榮！「神之隊」協恩中學稱霸4大錦標多年，能否把「版圖」擴展到3人籃球領域成為焦點，但相比起一時的榮耀，隊長周樂瑤更期望賽事成為學界每年的固定項目，推動本地籃壇發展。

久違比賽特別興奮

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」將於4月2日至6日，假灣仔修頓場館燃點戰火。賽事分為中、小學男、女子4個組別，其中被譽為「神之隊」的協恩中學派出隊長周樂瑤、關海珮、李樂瑤和李佩沛，與其餘31間學校競逐后座，成為焦點。

「從沒見到她們這麼『餓波』。」協恩教練陳嘉汶說。屈指一算，協恩最近一個比賽已是去年初的「九龍區D1中學校際籃球比賽」，當時達成A Grade 15連霸的她們，肯定無法想像，會因疫情度過長達1年的「空窗期」：「這年來，球員大部分時間都是返學、補習、睡覺，不斷循環，只能偶爾透過線上練習一解『波癮』，士氣難免低落。能參加3人賽，球隊上下都很興奮。」

隨着疫情緩和，協恩早前恢復1星期3課的練習，4個有份參賽的女生更要進行「秘密特訓」。畢竟與5人籃球相比，3人籃球無論場地、用球還是賽制均有差異，球員要在短短10分鐘內不斷攻防轉換，稍有失誤就會扭轉戰局，隊長周樂瑤表示：「協恩一直強調團體配合，但我們最近刻意加強了單打、盯人防守的能力，希望打得更快，更進取！」作為「神之隊」，協恩已稱霸學界女籃多年，被問到會否把「版圖」擴展到3人籃球領域，她謙稱：「不會特別想甚麼成績，只要展現出練習的成果，對得起自己就夠了。」

目標遠大衝出國際

3人籃球近年發展迅速，今年夏天更會踏足東京奧運舞台，成為正式比賽項目。幾個女生年紀雖小，目光卻很長遠，期望學界追趕這個趨勢：「學界4大錦標都是5人賽，如果增設一項3人賽，球員就能發掘更多長處，各隊也會衍生新的優勢、劣勢，推動彼此進步，令整個氛圍更具挑戰性，更好玩！」

是次「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」將採用Spalding製造的專用球，決賽階段更會鋪設FIBA國際籃協專用地板，讓球員一嘗正規3人賽的滋味。教練陳嘉汶期望，未來能夠出現更多高認受性的本地賽，讓一眾愛徒衝出國際：「5人籃球競爭激烈，香港球員往往只能參加一些亞洲賽，無緣見識世界勁旅，3人籃球無疑是較容易的切入點。但前提是，香港需要舉辦更多正規、高認受性的3人賽，讓球員累積經驗和積分，才有機會代表中學甚至香港衝出國際。」■許思彤、余樂詩報道

3×3籃球知多啲

1.節奏明快

３×３籃球與傳統籃球最明顯的分別，在於節奏明快，球員要在短短10分鐘內不斷攻防轉換，稍有失誤就會扭轉戰局。由於比賽大部分時間，球員均處於1對1的狀態，相比起「偏科的專家」，３×３籃球更需要攻防兼備的「全才」。加上教練不可在場邊執教，球員還要具備良好的視野、協調及臨場反應能力。恰如協恩隊長周樂瑤所言，３×３籃球能夠幫助球員發掘更多可能性，促進籃壇整體發展。

2.場地及賽制

３×３籃球的比賽場地寬15米、長11米，使用擁有6號球大小、7號球重量的專用球。每支球隊由4名球員組成（3名正選+１名後備），比賽限時10分鐘，或其中一隊率先取得21分即完結。若限時結束後比數相同，則須進行加時賽，並由率先獲得2分的球隊獲勝。

3.計分制度

球員在圓弧外（即５×５籃球的三分線）進球得2分，在圓弧內進球得1分，投進罰球亦得1分。每次攻勢限時12秒，無論攻方進球，還是守方成功抄截或搶獲籃板，均須運球或傳球到圓弧外，才能轉換球權。若攻方未能進球，但搶獲籃板，則可繼續投籃而毋須「出圈」。球員雙足均踏出圓弧，方被視為「圓弧外」。

球員在圓弧外（即５×５籃球的三分線）進球得2分，在圓弧內進球得1分，投進罰球亦得1分。每次攻勢限時12秒，無論攻方進球，還是守方成功抄截或搶獲籃板，均須運球或傳球到圓弧外，才能轉換球權。若攻方未能進球，但搶獲籃板，則可繼續投籃而毋須「出圈」。球員雙足均踏出圓弧，方被視為「圓弧外」。

4.犯規及罰球

在圓弧內、外投籃犯規，分別判1次及2次罰球。當球隊犯規滿6次，即處於加罰狀態，第7至9次犯規判2罰，第10次或以上犯規，則判2罰加球權。

蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽

日期：4月2日、3日、5日、6日（決賽）

地點：灣仔修頓場館

參賽隊伍：中學男子組：32隊 中學女子組：32隊

小學男子組：16隊 小學女子組：16隊

*為使場地較易控制人流，需登記人仕方可進入

*決賽日由on.cc東網直播（4月6日中午12時開始）