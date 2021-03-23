與「巫師」16年之約！奧蘇破百再刷新紀錄

「火箭」與「巫師」16年後再次相遇成為焦點，兩位桌球傳奇奧蘇里雲及希堅斯周一在巡迴錦標賽激戰18局，六屆世界冠軍奧蘇里雲以兩局力壓對手躋身準決賽，並將生涯「破百」桿數突破至1100的新紀錄。

奧蘇里雲與希堅斯自2005年大師賽決賽後首次在排名賽上碰頭，「火箭」第一節領先5比3，繼而在第二節保持7比5的距離，第13局奧蘇更打cue112，但希堅斯隨後連追兩局，「火箭」在第16局再開火，再打一cue「破百」的101度零封對手，這也是奧蘇里雲生涯第1100桿「破百」，刷新了個人紀錄，奧蘇在最後一局再「起迫」交出一cue69，以總局數10比8淘汰希堅斯，將與世界一哥卓林普及鶴健士的勝方爭逐決賽席位。

45歲的「火箭」正力爭在今季開齋，即使他先後在北愛爾蘭公開賽、蘇格蘭公開賽、威爾斯公開賽及球員錦標賽均闖入決賽，但最終都難破「二奶命」。不過，奧蘇賽後坦言目前的心態是享受過程比勝負更重要：「我會盡量去享受比賽，當中不想太多贏或輸，今個禮拜表現好當然高興，否則可以再寄望下個星期。」奧蘇於上個比賽的WST Pro系列賽，在小組未能出線，提早出局。

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