歐洲區外圍賽殺到　戰神歸位鬥狂牛

2022年世盃外歐洲區喺聽日揭開戰幔，最矚目嘅當然係瑞典迎來「上帝回歸」，「戰神」伊巴謙莫域事重返國家隊，更撞正同佢哋特別有緣嘅西班牙同處B組，威慣嘅伊巴一定會搞寸Party，令原本對首名出線坐定粒六的「狂牛」，出現暗湧。

瑞典足總上周公布今期國際賽嘅大軍名單，球迷期待已久嘅伊巴謙莫域，終於重返國家隊，呢位喺2016年歐國盃決賽周後宣布退出瑞典嘅前鋒，即喺社交網出帖留言：「上帝回歸！」非常囂張。查實伊巴一直都想歸隊，2018年瑞典殺入世盃決賽周，佢曾經向主帥贊尼安達臣送秋波，不過贊尼安達臣唔騷佢，可惜過去5年，瑞典鋒線一直冇人上到位，令贊尼安達臣惟有認低威，仲話伊巴可以幫助陣中年輕球員成長。

瑞典向來都有搵老將救亡嘅傳統，曾與伊巴拍住上、一代神鋒軒歷拿臣，喺2002年世盃後退出國家隊，不過喺各方游說下，2年後復出征戰歐國盃，更4場入3粒，真係薑愈老愈辣。睇番伊巴雖然已39歲，但今季為AC米蘭上陣21仗轟16粒，依然寶刀未老，何況佢為瑞典攻入62球，仍係球隊史上首席射手，加上佢一貫認叻要威嘅個性，今次出山，威力隨時勁過拿臣。

西班牙未搵到最佳陣容

論整體實力，西班牙喺同組嚟講仍係最高，不過於Tiki Taka打法令球隊連續3屆大賽奪冠後，至今仍處於過渡期，主帥安歷基似乎仲未搵到最佳陣容，依家瑞典加入「戰神」嚟搞搞震，實力大增，要知道世盃外只有小組首名先直接出線，次名需要再打附加賽，「狂牛」實在不能安枕。除咗世盃外，兩隊咁啱都喺今年歐國盃決賽周同組，今勻真係冤家路窄。

J組 勒夫離任在即德國福禍難料

至於位處J組嘅德國，主帥勒夫宣布於今年6月歐國盃決賽周後提早離任，結束執教「日耳曼兵團」15年生涯，呢位2014年帶領球隊勇奪世盃嘅功勳教頭已回晒塘，不過喺歐國盃前夾雜要打呢3場世盃外，既然冇晒心理包袱，佢會實牙實齒咁打，為後任作嫁衣？定係為歐國盃試陣呢？真係好難講。

崇尚名牌唔用掃蕩型防中

今次勒夫照舊堅拒徵召弗爆老將湯馬士梅拿、曉姆斯及謝路美保定，沿用之前所信任嘅班底，但睇番上年年尾慘吞西班牙6蛋嘅表現，再次顯示冇一名擅於做掃蕩嘅防中壓陣，同時派出卻奧斯與根度簡，猶如不設防般中門大開，不過崇尚名牌嘅「鼻屎佬」，又有冇吉士抽起其中一個呢？

I組

羅拔仔有望披甲 英軍頭痕

I組出線席位被視為波蘭及英格蘭之爭，之前一直指由於德國嘅防疫條例，波蘭前鋒線數胡人物拜仁嘅羅拔利雲度夫斯基、哈化柏林嘅比亞迪克及馬賽嘅米利克，都要缺席3月31日作客英格蘭嘅大戰，但波蘭足總主席邦歷克上周六喺個人社交網透露，3人可以跟隨大軍強襲英格蘭。

足總主席話可以夫添作客

波蘭及英格蘭喺I組實力相當，匈牙利為第3勢力，其餘阿爾及利亞、安道爾同聖馬力諾都係弱旅，今輪國際賽就有場英格蘭主場鬥波蘭嘅出線關鍵大戰。德法兩地傳媒一直指出，羅拔仔、比亞迪克及米利克從英國返回球隊後，要進行10日隔離，拜仁、哈化及馬賽都唔肯放人，但波蘭足總上周六引述主席邦歷克指波蘭可以夫添作客英格蘭，但邦歷克嘅留言並無透露原因，只表示多謝各方幫忙嘅人士。

波蘭對上6次鬥英格蘭只得2和4負，不過最近1次已經係2013年，現時波蘭有大勇嘅羅拔仔，唔係冇復仇嘅機會！

世盃外其他組分析

C組 瑞士爭首名 挑戰意大利

意大利自從文仙尼執教後，一改保守作風，27場國際賽加埋轟入62球，取得18勝7和2負，包括於歐國外以10戰全勝姿態進身決賽周；瑞士近年喺外圍賽表現突出，上屆世盃外鬥到最尾才僅以得失球差屈居葡萄牙之後踢附加賽，2020歐國外亦力壓丹麥、愛爾蘭以首名晉級，有力同意軍競逐直接出線資格。

D組 法國超班 烏克蘭博攝位

上屆冠軍法國近年人腳變動唔大，基利安麥巴比、保羅普巴、尼高路簡迪及華拉尼仍屬主力骨幹，毫無疑問係首名不二之選。烏克蘭、波斯尼亞及芬蘭實力接近，當中由舒夫真高領軍嘅烏克蘭曾經喺2020歐國外，力壓衞冕嘅葡萄牙奪得首名出線，計牌面及經驗可稍為秤先。

E組 比利時獨大 捷克夠實際

世界1哥兼上屆季軍比利時陣容鼎盛，就算王牌夏薩特受傷患困擾，仍有盧卡古、奇雲迪布尼及恩歷克卡拉斯高等支撐大局，首名資格可手到拿來；次名之爭將離不開捷克及威爾斯，威爾斯兩大主力加里夫巴利及艾朗藍斯於球會淪為後備，狀態存疑，捷克踢法實而不華更值睇好。

F組 丹麥奧地利 首名爭崩頭

小組首名預計會係丹麥與奧地利之爭，丹麥踢法機動具效率，尤索夫保臣、基斯甸艾歷臣及湯馬士迪蘭尼喺球會級賽事已充份證明個人實力；奧地利大部分主力於德甲搵食，拜仁守將阿拉巴同RB萊比錫前鋒沙比薩演出好壞尤其關鍵。蘇格蘭勉強可左右大局，但要爭首名恐怕力有不逮。

G組 荷蘭飄忽 挪土或有驚喜

缺席上屆決賽周嘅荷蘭近年成績逐步回升，但自從朗奴高文離隊，改由法蘭迪保亞領軍，水準變得起伏不定，加上後防靈魂華基爾雲迪積克養傷，爭首名有暗湧；挪威擁有艾寧夏蘭特及馬田奧迪加特兩大超新星，實力不容忽視；土耳其遇強愈強亦非陪跑分子，總括此組形勢混亂，變數極多。

H組 克俄青黃不接 斯洛伐克做奇兵

上屆亞軍克羅地亞喺H組最大勁敵係上屆主辦國俄羅斯，兩軍上屆8強交鋒，克羅地亞憑互射12碼淘汰對手，整體實力差距不大，而且兩軍近年都欠缺後起之秀，表現有遲暮之感。斯洛伐克除有老將咸錫領軍，效力國際米蘭嘅中堅史堅尼亞亦大熟大勇，有力成為出線一路奇兵。