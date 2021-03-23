【女足粉絲團】聯賽重開！大埔輕鬆拆「車」

隨着球場重開，港超聯重啟戰幔，一眾香港女足球員亦都準備就緒，迎接聯賽重開。我們一班女足支持者，將會藉此專欄每周為大家帶來最新的聯賽戰報，以及香港女足的資訊，希望大家多多支持。

為令各球隊能準備聯賽重開，以及慶祝三八婦女節，足總於本月(3月)14及15日舉辦了「亞洲足協女子足球日-球會足球節」，在場所見各隊伍都興致勃勃，全情投入。「賽馬會女子足球聯賽」自2018-19球季開始分為甲、乙組進行，以增加賽事的競爭性，在雙循環的聯賽結束後會進行「足總盃」賽事。首季甲組聯賽冠軍為愉園，「足總盃」冠軍為傑志，而2019-20球季因疫情關係腰斬，本季亦因疫情關係不設足總盃。

本賽季女足甲組共有8隊參戰，當中包括Big four的愉園、公民、傑志，以及得到兩位港隊主力球員韋婉婷、王素嫻加盟的沙田。乙組方面則有7隊球隊競逐，冠軍一隊將與甲組聯賽包尾一隊進行升班附加賽，爭奪甲組席位；其中實力較強的為陣中擁有多位前港腳的樂天，以及上季腰斬前排名第二的和富社企。

重開後第一周的矚目大戰愉園對傑志，竟因場地龍門框大小不一而取消，令一眾球員及球迷非常掃興。另一邊廂，假曾大屋上演的兩場比賽，戰況則令人意外，大埔以4比1輕勝車路士足球學校（香港），而港會幾乎守和公民，後者在比賽尾段始靠年僅16歲的陳頌文，交出1個入球1個助攻，以2比0獲勝。

【女子聯賽第2周戰果】

甲組：

大埔 4比1 車路士足球學校（香港）

港會 0比2 公民

傑志 VS 愉園 (腰斬)

大聯盟足球學院 vs 沙田 (取消)

乙組：

和富社企 2比0 偉發

花花 2比0 恆華足球體育會

樂天 1比0 黃大仙