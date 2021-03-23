港超聯　天水圍飛馬夜襲傑志

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「中銀人壽香港超級聯賽」周三（24日）晚爆發前列大戰，聯賽榜3哥天水圍飛馬晚上7時於元朗大球場主場出擊，惡鬥榜首傑志。近2仗不敗的飛馬目前落後傑志3分，若然今仗贏波，便可追至與對手同分；「藍鳥」為鞏固榜首地位，作客亦不會束手就擒，精彩大戰一觸即發！（on.cc東網周三晚7時直播）

天水圍飛馬近兩仗聯賽1勝1和，現時以10分排第3位，今晚面對榜首傑志，只要淨勝兩球便有機會升上榜首，但在8日3賽的頻密賽程下，加上達施華及劉學銘因傷避戰，今仗對飛馬來說絕對不易應付。

嘉諾Sir：主場唔會「龜縮」

天水圍飛馬主教練郭嘉諾特別指出，元朗大球場面積細，而且後備席靠近看台，容易聽見球迷打氣聲，更有利球隊發揮。因此在坐擁主場之利的情況下，球隊今場沒有必要「龜縮」死守，尤其「嘉諾Sir」察覺傑志近兩季不時在「大陂頭」失分或敗陣，飛馬會善用地利優勢進攻。

至於連續8場擔任正選的左閘方栢倫就認為，球隊比傑志少兩天時間休息，體力或未能及時恢復。他又指「藍鳥」有別於其他強隊，打法具整體性相當難應付，不宜太集中嚴防個別球員。

傑志近3次對天水圍飛馬錄得2勝1和佳績，但總教練朱志光坦言賽期頻密或令球員戰意下降：「日日去『卡拉OK』都悶啦，要睇點樣喺訓練加啲新鮮。」對於今仗對手飛馬，「朱Sir」明言有留意個別球員表現，並點名山度士和孫銘謙，認為他們的甚具威脅性。「藍鳥」目前有蘇沙及陳晉一仍因傷缺陣，而丹尼和基爾頓等能否披甲，要視乎恢復進度。

丹恩奴域：港超唔易應付

丹恩奴域近4場攻入4球盡顯身價，惟他並不認為港超容易應付：「好多隊對我哋都縮後踢，佢哋只係想守和0比0就算。」他還提到部分球場「奇怪」，灑水不足及草地硬，減慢皮球運轉速度。對於今晚造訪元朗大球場，「黑山伊巴」表示有考察過場地：「我唔知比賽當日天氣點、球場會唔會灑水，但我哋體能同心理都準備好踢呢場波！」

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