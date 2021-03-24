西班牙搾乾U21　安歷基Say Sorry

西班牙周五(26日)凌晨出戰世界盃外圍賽，而西班牙U21亦喺早1日(25日)展開歐國盃決賽周衛冕之旅，雖然「狂牛兵團」人才濟濟，不過西班牙領隊安歷基仍然決定提拔多位U21小將上一隊，包括巴塞隆拿新星柏迪，搞到安歷基要同U21領隊拿富安迪Say Sorry。

西班牙係上屆U21歐國盃冠軍，近年亦出產唔少新星，可惜今屆決賽周分組賽撞正世盃外圍賽，結果多位主力被大國腳徵召，包括18歲中場柏迪、21歲後防柏度樸路同20歲前鋒拜恩基爾都首度晉升大國腳，而中場丹尼爾奧莫、曼城雙雄艾利加西亞同費倫托利斯本身都有資格出戰U21歐國盃，最終當然全部做晒大國腳。

安歷基表示：「我要向拿富安迪講對唔住，佢隊波經常會有球員畀我拎走，大國腳同青年軍嘅連繫係西班牙優良傳統。我揀球員從來都唔睇歲數，無論係18歲定係35歲，佢哋球場上嘅表現係我唯一考量準則。」至於拿富安迪就話：「我以球員提升上大國腳為榮，呢個亦係U21嘅目標，我唔擔心，球隊一樣可以搵到好球員替補。」