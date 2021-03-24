C朗又出場！拍住般奴打阿塞拜疆

星期三有澳職，又有世盃外，又係出擊好機會。頭關介紹你捧珀斯光輝入球大，呢班波係澳職列斯聯，列斯聯近排都腳軟，佢哋冇呀，仲連續開咗10口大。其實對手係邊隊，我都買大架喇，而今場對勁旅FC悉尼，悉尼攻力唔錯，入球大更有計啦。

另一關我就睇中葡萄牙對阿塞拜疆，呢場波喺祖記主場踢，即係C朗個主場，葡萄牙仲有般奴費南迪斯、迪亞高祖達，阿塞拜疆喺歐洲足協分類只係排第3檔次，同葡萄牙差兩班，而且葡萄牙向來唔留手，去年底友賽安道爾都炒7球，今場捧大冇走雞。

過關2x1

(三)2 珀斯光輝 對 FC悉尼 入球大(2.5球)

(三)12 葡萄牙 對 阿塞拜疆 入球大(3.5球)

賠率：2.69倍

直播表

周四1:00am 世盃外 土耳其 Vs 荷蘭

有線661、601台

周四3:45am 世盃外 比利時 Vs 威爾斯

有線662、602台

周四3:45am 世盃外 法國 Vs 烏克蘭

有線661、601台

周四3:45am 世盃外 斯洛文尼亞 Vs 克羅地亞

有線664、604台

周四3:45am 世盃外 葡萄牙 Vs 阿塞拜疆

有線603台