堅驚！伯利茲踢世盃外被武裝分子攔截

世盃外今個禮拜開打，伯利茲日前抵達海地，準備出戰中北美及加勒比地區外圍賽時，遇上武裝分子，伯利茲國家隊嘅大巴被一班手持搶械嘅反政府武裝人員攔截。

伯利茲喺中美洲國家，喺國際足協排名第170位。佢哋抵達海地由機場去酒店途中，遇上一群「電單車黨」兼手持搶械，當時伯利茲國家隊有四名持槍海地警察負責護送，但「電單車黨」突然攔截大巴，並且大叫：「靠邊停車，否則....」其後警方同武裝分子進行談判，最終獲同意開路，並答應讓伯利茲國家隊嘅大巴繼續向前，當時大巴內嘅球員拍抵驚嚇一幕。

伯利茲足協隨後即發出官方聲明：「雖然有四名警察護送，但因反政府武裝嘅騷動攔截球隊大巴，當時對方騎住電單車兼有步槍，護送嘅警察被迫同對方談判，國家隊永遠都唔想遇到呢種情況，但我哋欣然宣布儘管遇上呢段可怕經歷，但國家隊已安全入住酒店。」伯利茲足協已將事件上報國際足協，要求盡力保障國家隊嘅安全。佢哋周四比賽，伯利茲從未打入過世盃決賽周，而海地則於1974年試過一次。