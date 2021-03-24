奧運聖火周四起傳遞　日本女足任首棒

隨着東京奧組委宣布延期一年的奧運會如期舉行，因新冠肺炎疫情肆虐而推遲的聖火傳遞將於周四（25日）在福島的足球設施「J-Village」出發，聖火將會在121日傳遍全日本，並於7月23日的開幕禮上燃點起東京國立競技場的火炬台。

火炬手首棒會由發生日本大地震當年(2011年)奪得世界盃冠軍的日本女足成員擔任，彰顯「重建奧運」，今次參與聖火傳送的火炬手預計約1萬人，除了普通市民之外，還有各地的前奧運選手及演藝介人士。

不過，不少名人包括福岡縣出身的黑木瞳、歌手五木宏、藝人常盤貴子及偶像團東京小子（TOKIO）等，都先後退出，而諧星田村淳則為不滿東京奧組委前主席森喜朗的發言而決定退出。

今屆火炬採用以櫻花花瓣為原型設計，長71厘米，重1.2公斤，每位火炬手跑步約200米。巡迴路線約與延期前的計劃差不多，但原本可容觀眾沿途聲援，但各地方政府及奧組委呼籲避免密集，要求通過拍手為火炬手打氣。

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