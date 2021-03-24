普巴簡迪操弗報到　法國上盤打爆烏克蘭

周四(25日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區D組首輪賽事，上屆盟主法國於主場硬撼烏克蘭。「高盧雞」基本班底未有大變，中場主力保羅普巴及尼高路簡迪及時回勇，非常關鍵，而且佢哋近年交手亦食住烏克蘭，衞冕征途第1擊，必定唔會放過烏克蘭，上盤值得捧場。（有線661及601台周四凌晨3時45分直播）

自從2018年稱霸俄羅斯世盃後，法國主帥迪甘斯雖然不斷引入新血，不過一眾奪冠功臣仍屬球隊骨幹，單計今次大軍名單中，就有14名係奪冠功臣，而且大部分係不可或缺嘅戰術重心，可見呢一刻嘅法國隊穩定勝過一切。

早前喺英超勁旅車路士淪為後備嘅尼高路簡迪，以及飽受傷患困擾嘅保羅普巴，正喺國際賽開打前復甦。簡迪大範圍嘅防守能力，協助「車仔」淘汰西班牙1哥馬體會，殺入歐聯8強；普巴傷愈復出，即為曼聯於歐霸建功，將意大利名牌AC米蘭踢出局，對迪甘斯嚟講可謂及時雨。儘管迪帥講明呢3仗世盃外都會進行輪換，但今仗對手係同組最強、爭出線勁敵烏克蘭，因此「高盧雞」一定會強陣出擊，務求先搶3分。

上年「拍跳」法國大勝

烏克蘭於「軍刀」舒夫真高執教後，一直穩步上揚，包括取得今年歐國盃決賽周入場券，不過進攻重心耶莫蘭高喺韋斯咸發展麻麻，影響狀態。上年年尾烏軍因爆發「薩克達群組」，多名薩克達球員確診新冠肺炎，令戰績大插水，之前7仗國際賽輸咗6場，就算依家眾將已康復，但連場敗仗嚴重打擊信心。

加上雙方近5次交手，法國取得4勝1負，其中4次由迪甘斯領軍獲3勝1負，4場勝仗均至少贏2粒，包括上年「拍跳」狂數呢支東歐對手7比1，今場烏克蘭未踢已經腳仔軟，「高盧雞」格食格下可旗開得勝。