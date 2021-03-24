港超聯　安永佳臨尾奠勝　傑志挫天水圍飛馬

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（24日）晚前列對決，傑志靠加維蘭射入12碼領先的情況下，一度被天水圍飛馬的孫銘謙射入追和一球，可幸有安永佳臨完場前補時階段挺身而出，頂入致勝一球，幫助「藍鳥」以2比1擊敗天水圍飛馬。天水圍飛馬未能成功搶分，賽後主教練郭嘉諾亦不禁流下男兒淚。

傑志賽和東方龍獅，今場當然希望重回勝軌，開局率先強攻，2分鐘，近期腳風奇順的丹恩奴域禁區外施射，被天水圍飛馬守將封到。5分鐘後，主隊開始發動攻勢，古安奴接應孫銘謙開出角球頂高。13分鐘，天水圍飛馬繼續角球攻勢，輪到山度士接應頭槌攻門，惟角度太正被王振鵬沒收。29分鐘，丹恩奴域右路發難殺入禁區被基斯侵犯，為傑志博得12碼機會，加維蘭操刀一蹴而就，為傑志打開紀錄，亦成功打破入球荒，攻入個人今季聯賽第一個入球。臨完半場前，傑志兩位華將亦組織出一次漂亮配合，鄭展龍殺入禁區傳給後上的何振廷，後者順勢起腳射高。

易邊後，落後的天水圍飛馬換入謝朗軒及達施華，希望積極反撲。50分鐘，飛馬禁區頂罰球機會，後備入替的達施華射過人牆，可惜未能命中目標。其後主隊更派上44歲「壽星公」法比奧，希望扭轉乾坤，場上人腳變動，成果令天水圍飛馬創造出更加入肉的攻勢。75分鐘，胡晉銘中場交出絕妙直線，造就孫銘謙殺入禁區射破王振鵬「十指關」，為天水圍飛馬追平比數。不甘和局收場的傑志，其後有鞠盈智加入戰團，72分鐘，基爾頓禁區外嘗試遠射，惟皮球高出。81分鐘，朴俊炯後上接應角球頭槌一頂，仍未能威脅梁興傑。比賽去到補時階段出現戲劇性場面，鞠盈智進攻左路開出角球，下半場換入的安永佳頭槌頂中，皮球撞到遠柱彈入，最終傑志靠這個臨完場前的奠勝入球，以2比1擊敗天水圍飛馬，全取三分。

傑志去到比賽尾段，才靠安永佳的入球鎖定勝局，賽後傑志總監兼總教練朱志光，都認為球隊贏得非常驚險：「一直拉唔開紀錄；丹恩奴域有兩球波，以佢能力應該入，入唔到，結果一次犯錯，畀人入番球。」最終成功全取3分，「朱Sir」認為全靠球隊比賽後段的主動踢法：「球員心態幾好，臨尾我都唔需要指點，佢哋已經識主動壓住人，將防線再推前啲，畀壓力對手。」他承認陳晉一和蘇沙受傷，令球隊邊路進攻比較單調，加上比賽場地質素較差，影響到球隊發揮。

安永佳臨完場前在天水圍飛馬幾位高大守將的看管下，依然能躍起頂入致勝一球，賽後他表示對自己身體質素有十足信心：「我運動能力唔錯，頭槌都好殺食，只要我喺禁區內得到機會，就要保證可以將皮球送入網。」