港超聯　補時輸波　郭sir : 對唔住主場球迷

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（24日）上演前列大戰，由天水圍飛馬於主場元朗大球場硬撼傑志，飛馬上半場落後一球，下半場一度靠孫銘謙的入球追平，可惜補時階段慘被絕殺，最終以1比2僅負，一眾飛馬職球員賽後亦難掩失落之情，當中包括主教練郭嘉諾。

「對唔住一班主場球迷，要同佢哋講聲唔好意思！球迷趕過嚟睇波，好想帶3分畀佢哋，但最後1分都畀唔到。」完場後獨自坐在後備席，更一度激動落淚的飛馬主教練郭嘉諾，賽後第一句便馬上道歉。

飛馬最後階段換入高大中堅劉學銘，可惜卻因為他的失誤，走甩安永佳，間接令球隊落敗，「郭sir」賽後堅持這個針對性調動是正確：「我換『學銘』出嚟，係相信他嘅身高可以幫球隊喺防守死球，甚至進攻個陣拎到優勢，調番轉如果最後我冇換佢，但安永佳都入到波嘅話，球迷可能會鬧返我，足球就係咁。」

雖然最終不敵傑志，惟「郭sir」卻滿意球隊表現，認為上半場已經做到賽前部署，承認體能恢復比對方差，加上主力達施華因傷先列後備，所以上半場盡量拖慢節奏，下半場換人後整體表現明顯有改善，「孫銘」移入中路後亦相當活躍，令球隊取得很多埋門機會，理應有1分落袋。