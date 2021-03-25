基沙文入世界波都冇用　法國遭烏克蘭逼和

世界盃外圍賽歐洲區賽事周四(25日)凌晨開打，立即連番爆冷，上屆冠亞軍都出師不利，衞冕盟主法國主場出擊，即使有基沙文射入世界波，但中堅派斯奴甘佩比擺烏龍，被烏克蘭逼和1比1，搞到1.2倍熱W倒灶。至於上屆世界盃亞軍克羅地亞更加作客0比1不敵斯洛文尼亞，首次輸畀呢支同屬巴爾幹半島嘅球隊。

身處D組嘅法國今場強陣出擊，領隊迪甘斯排出「三基鋒線」，基奧特、基沙文、基利安麥巴比合作攻堅，拜仁慕尼黑右翼京士利高文亦踢正選，並迅速喺19分鐘打開紀錄。當時基沙文喺右路搶到波之後，帶入中路禁區邊，順勢用食胡左腳射向遠柱彎入。

當全世界以為法國將會展開1場大屠殺時，但結果不似預期，呢支2016年歐國盃亞軍兼2018年世界盃冠軍之後未能再增添紀錄之餘，更於57分鐘被對手扳平，烏克蘭中場沙度卓克衝入禁區起腳，省中派斯奴甘佩比改變方向入網。

其後法國先後換入保羅普巴、奧士文尼迪比利、安東尼馬迪爾加強攻力，但都無功還，最終打和1比1。法國全場有18次射門僅入1球，效率極低，反觀烏克蘭3次射門就入到1球，法國下場外圍賽將於周日(28日)晚作客哈薩克。

至於H組「巴爾幹半島打吡」，斯洛文尼亞開賽15分鐘由盧夫歷射入打開紀錄，克羅地亞原本有機會扳平，但比列錫窄角度起腳，被門將奧比歷封出，斯洛文尼亞維持1比0勝果至完場。雙方過去曾經9次交鋒，斯洛文尼亞只獲得3和6負，來到今場第10次對壘，終於贏波。