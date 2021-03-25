前中超球員「戴帽」　土耳其轟爆荷蘭

周四(25日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區G組出現令人意外賽果，土耳其主場以4比2擊敗對荷蘭，曾經效力中超球隊北京國安嘅耶馬士成為主角，個人大演「帽子戲法」，呢位35歲老將更加成為近41年以來，首位1場射入荷蘭3球嘅球員，真係估佢唔到。

荷蘭今場正選擁有迪比、韋拿杜姆、貝雲積、法蘭基迪莊、馬菲斯迪歷特等球星，但開波15分鐘就失守，土耳其前鋒耶馬士遠射貼柱入網。

踢到33分鐘，土耳其獲得12碼，由耶馬士主射入網。換邊之後僅1分鐘，輪到查漢奴古表演，遠射入網，為土耳其領先至3比0，呢位效力AC米蘭嘅中場今仗入1球及1次助攻。

荷蘭呢個時候先至如夢初醒，由2位後備上陣嘅球員卡拉臣、盧克迪莊各建1功，追至2比3。不過，耶馬士喺81分鐘主射罰球破網，正式判荷蘭死刑。

35歲嘅耶馬士今場一戰成名，呢位前鋒曾於2016至17年效力中超球隊北京國安，當時上陣31次入19球，其後返回土耳其搵食，效力過特拉布宗、比錫達斯，佢今季加盟法甲球隊里爾之後，各項賽事上陣22場入11球，果然寶刀未老。