葡萄牙狂射31腳　僅靠烏龍波小勝

周四(25日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區A組，葡萄牙喺意大利中立場對魚腩球隊阿塞拜疆，原本以為可以大開殺戒，點知反高潮，擁有巨星C朗助陣嘅葡萄牙全場有31次射門，但最終只係靠對手擺烏龍，小勝1比0，認真失禮。

葡萄牙一開波已經狂攻對手，貝拿度施華、祖奧簡斯路、安達施華、C朗等球員輪流攻門，其中C朗多次頭槌攻門，但都無功而還。直至37分鐘，葡萄牙中場魯賓尼維斯右路傳中，阿塞拜疆門將馬哈馬達利耶夫出迎打手槌解圍，但皮球撞中隊友麥維迪夫，反彈入空門。

葡萄牙憑呢個幸運入波打開紀錄之後，得勢不饒人，繼續狂攻，可惜C朗遠射省中對手，再中柱唔入，佢跟住有1次倒掛金勾射門高出。葡萄牙下半場換入般奴費南迪斯加強攻勢，但都未能再增添入球，其中一個主因係阿塞拜疆門將馬哈馬達利耶夫表現神勇，有14次成功撲救，令球隊僅小負0比1，可以話係雖敗猶榮。

同組塞爾維亞以3比2擊敗愛爾蘭，塞爾維亞中場杜辛泰迪治今場貢獻3次助攻，包括協助阿歷山大米祖域個人梅開二度。塞爾維亞將於周日(28日)凌晨同葡萄牙交鋒，肯定有激戰。