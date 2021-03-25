比利時反勝威爾斯　盧卡古入波直逼3大神鋒

周四(25日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區E組，兩支有多位球星助陣嘅球隊交鋒，比利時主場以3比1反勝威爾斯，早前因為需要接受隔離而遲歸隊嘅盧卡古，表現並冇受影響，更加正選上陣，並射入1球12碼，狀態弗到爆。

威爾斯翼鋒加里夫巴利近期喺熱刺表現出色，並將勇態帶到國家隊，今場開波10分鐘，佢就助攻哈利威爾遜射入打開紀錄。

不過，比利時始終整體實力勝一籌，22分鐘奇雲迪布尼離門25碼遠射入網，非常精彩，呢位曼城中場近10次為比利時上陣，合共創造16個入球，包括入6球及10次助攻。

6分鐘之後，杜根夏薩特接應右路傳中，頭槌頂入，迅速為比利時反超前2比1。踢到下半場中段，威爾斯後衞麥菲咸禁區內侵犯比利時前鋒梅頓斯，被吹罰12碼，由盧卡古主射入網。呢位國際米蘭前鋒為比利時上陣90次射入58球，喺現役歐洲球員國際賽入球總數排第4位，僅次於C朗(102球)、羅拔利雲度夫斯基(63球)、伊巴謙莫域(62球)。