德國搶攻大過天　鋒將晒冷勢炒冰島

周五(26日)凌晨世盃外歐洲區J組焦點戰，德國主場火併冰島。「日耳曼兵團」中後場傷兵滿營，指揮官卻奧斯已經退隊，主帥勒夫勢必以攻代守，撞正防線穿窿嘅冰島，今場實多波入，中位數3.5球嘅大盤有買趁早。（有線603台周五凌晨3時45分直播）

德國主帥勒夫早前已宣布今夏歐國盃後卸任，今次世盃外被視為佢嘅最後練兵機會，不過勒夫向來最倚重嘅中場指揮官卻奧斯，原來係帶傷歸隊，經軍醫檢查後決定畀佢提早離營，返回西班牙休養。禍不單行嘅，係中堅歷卡斯蘇尼及左翼衞魯賓高辛斯同告受傷，雖然毋須退隊，但今仗肯定倦勤，對德軍防線影響甚大。

人腳鼎盛以攻代守

不過「鼻屎佬」勒夫向來進攻大過天，陣中除咗有夏維斯、基拿比、利萊辛尼、迪姆華拿等可用，根度簡今季於曼城腳風順到冇朋友，仲首度召入兩名潛力無限嘅新星科利安華迪斯及穆斯亞拿，中前場大把籌碼，今場隨時以攻代守。

之前連續殺入2016歐國盃及2018世盃決賽周嘅冰島，已不復當年勇，儘管仍有貝治古蒙臣、史基賀臣等助陣，但近5仗輸晒之餘，全開總入球3球或以上，可見呢班波猶如不設防，進攻核心基菲爾施古臣今次亦冇入選，肯定更加難打。德國於上仗歐國聯慘吞西班牙6蛋堅失威，今仗要踢爭氣波，既然德國近6仗4次開4球或以上，捧大啱數。

直播表

周五凌晨零時 非國外 南非Vs加納

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周五凌晨零時 非國外 肯尼亞Vs埃及

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周五3:45am 世盃外 英格蘭Vs聖馬力諾

香港開電視77台、有線661、601台

周五3:45am 世盃外 德國Vs冰島

有線603台

周五3:45am 世盃外 匈牙利Vs波蘭

有線665、605台

周五3:45am 世盃外 意大利Vs北愛爾蘭

有線664、604台

周五3:45am 世盃外 西班牙Vs希臘

有線662、602台