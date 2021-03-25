兩年一度U21歐國盃決賽周周四（25日）凌晨揭幕，上屆冠、亞軍西班牙、德國分別旗開得勝，不過另一支爭標熱門意大利出師不利，效力AC米蘭嘅「新派路」辛度東拿利因惡意侵犯對手直接令紅牌被逐，加上列卡度馬捷沙兩黃一紅，最終9人應戰下以1:1打和捷克，出線前景荊棘滿途。

今屆U21歐國盃決賽周由斯洛文尼亞及匈牙利合辦，東道主斯洛文尼亞喺揭幕戰迎戰上屆冠軍西班牙，結果西班牙技高一籌，憑愛斯賓奴中場查維佩度、羅馬中場干沙路維拿及貝迪斯左閘桑米蘭達下半場各建一功，3比0大勝對手，衞冕第一擊取得好開始。

同組另一支出線熱門意大利對捷克就失威，雖然上半場31分鐘意大利靠熱拿亞射手施卡馬卡先開紀錄，不過換邊後史柏斯亞中場馬基奧尼擺烏龍，幫捷克追成1比1，更大打擊係被視為今屆領軍人物、有「新派路」之稱嘅AC中場辛度東拿利，完前場6分鐘因故意踩對手直接領紅牌被逐，加上另一位史柏斯亞球員列卡度馬捷沙補時階段兩黃變一紅，2人下場對西班牙要停賽，一旦再失分想出線形勢唔樂觀。

另一組B組賽事，上屆亞軍德國對另一支主辦國匈牙利，都係靠換邊後發力入波全取3分，效力安德列治嘅盧卡斯尼美查61分鐘打破悶局，之後禾夫斯堡中場保迪巴古喺66、73分鐘梅開二度，帶領德國打響頭炮；同組另一場羅馬尼亞與荷蘭踢成1比1，德國下輪將會硬撼宿敵荷蘭，匈牙利則鬥羅馬尼亞。